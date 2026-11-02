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台積電效應發酵 周邊房價6年漲逾5成

台資5年湧入逾160億元 投資人最關心「離台積電多近」

就業需求激增 土地、移民問題成發展隱憂

晶圓代工龍頭台積電斥資2650億美元（約新台幣8.65兆元）布局美國亞利桑那州，不僅帶動當地半導體產業發展，也讓鳳凰城北部原本相對荒涼的沙漠地區，搖身一變成為房地產投資熱點。根據統計，台積電廠區周邊部分地區過去6年房價大漲53%，超越鳳凰城整體漲幅；自2021年以來，台灣投資人更投入超過5億美元（約新台幣163億元），搶進工業用地、住宅及商業開發市場。根據《彭博》報導，台積電2020年選定鳳凰城作為美國先進製程製造基地，目前已有一座晶圓廠投入營運，另有兩座預計於2030年前完工。隨著公司今年宣布追加1000億美元投資，亞利桑那州整體投資規模已提高至2650億美元。台積電進駐後，半導體供應商陸續跟進，帶動鳳凰城西北部工業用地、倉儲設施及住宅需求快速成長。根據房地產平台Zillow數據，鄰近台積電廠區的North Gateway及Desert View地區，過去6年房價平均上漲約53%，明顯高於鳳凰城整體42%的漲幅。工業不動產市場同樣熱絡。高力國際（Colliers）統計顯示，鳳凰城西北部工業設施空置率從一年前的16%，下降至今年6月的8%，降幅達8個百分點，遠高於整個都會區約2個百分點的降幅。當地大型建商也加快開發腳步，包括Taylor Morrison及Lennar持續擴大住宅建設。房地產開發商Howard Hughes則加速推動鳳凰城西部的大型社區Teravalis，長期規劃興建約11萬戶住宅及大規模商業設施。根據大鳳凰城經濟發展促進會（Greater Phoenix Economic Council）統計，自2021年以來，台灣投資人已在當地投入超過5億美元房地產資金，規模與加拿大投資相當。其中，Taicoon Property Partners以8800萬美元收購台積電廠區附近兩塊土地，計畫打造總投資約10億美元的複合式開發案，並引進台灣零售品牌。當地房地產經紀人透露，經常在深夜接到亞洲投資人的電話，而對方詢問土地時，最關心的問題往往是：「距離台積電有多近？」世邦魏理仕（CBRE）鳳凰城執行副總裁卡利漢（Kevin Calihan）表示，熟悉台積電發展模式的台灣投資人，對當地房市前景的信心，甚至高於長期在美國經營的投資者。Taicoon執行長王海謙也指出，台灣投資人相信，台積電設廠往往能帶動周邊房地產升值，因此積極尋找投資機會。隨著台美經貿往來增加，星宇航空與中華航空也開通台北與鳳凰城之間的直飛航線，進一步強化雙邊商業及人員交流。台積電目前在亞利桑那州雇用約3500名員工，未來還計畫增加2500人，帶動技術人才及住宅需求。不過，當地半導體專業人才供給不足，台積電仍須透過簽證制度引進部分台灣員工。這也引發勞動爭議，一名前員工已提起集體訴訟，指控公司在聘僱上偏袒東亞籍員工。台積電則表示，許多海外員工僅屬短期派駐，公司也持續透過美國大學及當地培訓計畫招募人才。此外，亞利桑那州地下水使用限制及土地開發需求，也讓住宅建商與工業擴建計畫出現競爭。台積電先前在NorthPark開發區收購約900英畝土地，導致原定住宅開發規模縮減約20%，引發部分居民反對。亞利桑那州立大學研究移民議題的教授李唯提醒，台積電目前受到美國兩黨及台美雙方支持，或許仍處於發展的「蜜月期」，但隨著美國移民政策及地方利益衝突浮現，未來仍可能面臨更多挑戰。