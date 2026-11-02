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由於航空燃油價格近期上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自11月8日起調漲，為連續4個月調漲，短程航線從37.5美元調漲為40美元（約1306元台幣），長程航線從97.5美元調漲為104美元（約3396元台幣）。民航局2005年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價為收取基準，「未達40美元」為不收費之第1級距，「40美元—未滿50美元」為開始收費之第2級距，短程航線為5美元，長程航線為13美元；當油價每增加10美元時，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。依據中油今日公告之國際航線航空燃油價格，由每桶177.89元調漲為183.09美元（自第15級距調整為第16級距）。民航局已請航空公司應以適當方式揭露相關背景資訊（如油料成本占總成本比例或計算方式等），以化解消費者疑慮，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。