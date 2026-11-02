香港警匪動作電影《偵戰》由香港導演孔令政編劇、執導，
集合香港三大影帝古天樂、任達華、 謝君豪再加上大陸型男此沙共同演出， 故事由一樁發生在警局的密室殺人案展開， 負責偵辦的古天樂竟成殺人嫌疑犯，除了層層燒腦推理之外， 也充滿大量動作場面，火爆刺激，全台將於11月20日上映。
《偵戰》卡司超強 楊偉倫演受害者
電影《偵戰》集合眾多實力派共同演出，包括影帝級的古天樂、
任達華、謝君豪及金馬最佳男配角袁富華，還有以《捕風追影》 爆紅的大陸型男此沙共同演出。而今年以《善男信女》 入圍金馬最佳男主角的香港演員楊偉倫， 在片中演出慘死在密室的受害者， 一開場便上演不少被追殺的動作場面，成為全片破案的關鍵人物。
楊偉倫是近年香港最搶眼的綠葉演員，今年初才以《夜王》 中爆笑的酒店經理吸引觀眾注意， 觀眾盛讚有他出現的劇情就笑聲不斷， 而這回又演出懸疑片中的被害者，展現寬廣戲路。
古天樂飾演刑警 此沙身分詭異
電影以「一宗命案，兩間密室」的謎團揭開序幕，
一件必須在當晚拿到的神秘物件又引出新的爭奪。 有人擔心自己會被殺，有人公開放話威脅，槍戰、 搏鬥與雨夜追逐接連發生。全片集結多位實力演員同場交鋒。
古天樂飾演行事雷厲風行的刑警「計子默」，卻被一顆子彈推向嫌疑中心， 從查案者瞬間陷入必須自證清白的困境。 此沙飾演的「陽作」是計子默的忠實拍檔，但行動詭秘，不知是敵是友。
任達華飾演的總局大探長及謝君豪飾演的情報局專員全都捲入密室殺 人案的謎團中，編織出一張「全員有嫌疑」的人物關係網， 古天樂表示片中除推理查案外，還有大量動作場面， 他透露在雷雨環境下經歷多場高強度拍攝，「 要和六七個人在室外大雨中搏鬥，有如打泥漿戰啊！」 電影不只充滿燒腦之感，更有明快的港產警匪動作的火爆風格。
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電影《偵戰》集合眾多實力派共同演出，包括影帝級的古天樂、
電影以「一宗命案，兩間密室」的謎團揭開序幕，