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台中市長盧秀燕今（2）日下午將北上台北市議會，接連拜會國民黨、民眾黨議會黨團。上午受訪時，她表示，不只台中要好，台灣也要好，大家共好、台灣更和諧，國家才能更加進步，城市之間也能互惠共榮。至於此行究竟是以台中市長，還是台北市長蔣萬安競選總部主委身分拜會？盧秀燕被媒體追問時笑回「我有多重身分。」盧秀燕今天下午3點將拜會國民黨台北市議會黨團，下午4點半則安排拜會民眾黨台北市議會黨團，據了解，她將在藍營進行閉門會議，是否商討選戰策略，備受外界關注。上午盧秀燕前往大甲區主持「道卡斯綜合服務園區興建工程」開工典禮，活動結束後接受媒體聯訪，被問及下午行程時表示，許多事務都與議會有關，因此特別安排時間前往拜訪。盧秀燕強調，不只是台中要好，台灣也要好，大家應該重視共好，讓台灣更加和諧，如此一來，國家才能持續進步，城市之間也能更加互惠。媒體接著追問，她此行是否以蔣萬安競選總部主委身分拜會？盧秀燕微笑回應「我兩個身分都有，我多重身分，謝謝。」