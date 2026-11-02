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遭稱反對加碼 勞動部：2次協商都同意

民眾黨據報導有意在選舉前，三讀通過照顧年輕爸媽的《性工法性別平等工作》、《就業保險法》，將產假延長至14周、育兒留職停薪規定放寬到9歲前，但是勞動部不贊同。勞動部今（2）日澄清，10月8日及21日黨團協商時曾多次表示，育兒假及育兒留職停薪皆可同意放寬至9歲以前，也就是育有0-8歲的子女家長皆可申請2年之育兒留職停薪，當中包含60日的育兒假。據《中國時報》報導，民眾黨團有意於九合一選舉前，三讀通過《性工法》、《就保法》修法，讓產假延長到14周，而育兒留職停薪規定放寬到9歲前，以及增訂「親職假」等，更加擴大對年輕爸媽的福利，就待與藍黨團最終協調。但勞動部官員指出，女性薪資較男性低，因此申請育兒留職停薪較多為女性，國內外研究均指出，若延長育兒留職停薪長度，恐怕會不利女性職涯發展，也會加劇隱形就業歧視。對於延長至14周，官員說，目前編列預算為12周，如果延長至14周還要再增加數十億元，若預算不敷使用，恐需要勻支排擠其他支出。勞動部回應看似對加碼法案態度較保留。對此，勞動部澄清，稱「勞動部不贊同」是錯誤資訊。勞動部於10月8日及21日黨團協商時，曾多次表示，育兒假及育兒留職停薪皆可同意放寬至9歲以前，也就是育有0-8歲的子女家長皆可申請2年之育兒留職停薪，當中包含60日的育兒假。勞動部期盼，朝野黨團，在勞工職場育兒權利全面強化的前提下，兼顧企業人力調度之衡平，盡速通過《性別平等工作法》及《就業保險法》修法草案，讓勞動部及產業各界為明年將上路的新制有更充足的準備時間。