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台北市長蔣萬安的母親黃美倫昨被直擊，在大安森林公園替兒子蔣萬安拉票，不過昨天民進黨台北市長候選人沈伯洋也在此宣講，引發關注，有網友批評是媽寶、「當市長了還要媽媽當保母」。蔣萬安今被問到媽媽拉票一事，他說媽媽只是到公園運動，當然碰到民眾就是會打招呼。至於今早也到大安森林公園拜票，是否是回防深藍選區選民？蔣萬安則說，接下來會到各公園和民眾問候、爭取支持，所以今早安排到大安森林公園，和運動團體、民眾爭取支持。針對民調專家戴立安說，北市有強烈變天訊號？淺藍已經跑票。蔣萬安說，各種民調都會有各種結果、解讀。但就像他10月26號在競選總部成立當天所說的，吹起反攻的號角，呼籲所有市民以及認同這四年來臺北市各項的建設以及進步的腳步，都應該勇敢站出來，堅定投下這一票，支持蔣萬安。 這就是他接下來剩下這幾天，很重要的任務以及堅定的立場。