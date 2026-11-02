芋頭控熟悉的紫色旋渦又回來了！陪伴台北人超過30年的糕餅品牌「月十二曲」，在原經營者退休、完成品牌交棒與店鋪整修後，正式重新開門迎客。這次回歸不只是老店換新裝，品牌招牌與製作技術由新團隊承接，原有糕餅老師傅也持續留任，讓老客人記憶中的經典滋味完整延續。開業32年來，月十二曲不只陪伴台北在地消費者，更憑藉招牌糕餅累積不少外地旅客口碑，尤其受到港澳遊客青睞，成為不少旅客來台尋找伴手禮時的選擇之一，更是周美青與周星馳的愛店。
「月十二曲」做糕餅，也像是在譜一首屬於台灣的曲。品牌以中國傳統五音「宮、商、角、徵、羽」為創作思維，從「宮」的大地包容、「角」的春日萌芽、「徵」的夏日繁盛、「商」的秋日沉靜，到「羽」的冬日凜冽，將土地與四季的風情化進一枚枚糕點。對月十二曲來說，每一層酥皮、每一次揉捏、每一段等待，都是讓風味慢慢成形的一個音符。此次重新開幕，要讓這份熟悉的台灣味重新走進日常，讓老客人重拾記憶，也讓新一代甜點控第一次認識月十二曲。
芋頭控必吃！「養汁芋頭酥」綿密爆餡 部落客激推必買
月十二曲最不能錯過的是招牌商品「養汁芋頭酥」，不但有飽滿芋泥餡，更不走高甜度、濃重膩口路線，而是以細緻綿密的質地、濃郁芋香與自然甜味取勝，而真正讓月十二曲芋頭酥與眾不同的，則是品牌多年來堅持的「養汁」工法，糕點完成後，透過時間靜置，讓芋餡中的水分慢慢滲入薄酥皮，讓皮與餡逐漸融合，呈現細、綿、香又帶有微Q感的特殊口感。這份講究也獲得不少美食Foodie與部落客認證，從「芋頭酥天花板」、「芋泥超級綿密又不會太甜」，到「綿、香、微Q，連不吃甜的人都能收服」讓人忍不住一顆接著一顆。
芋頭酥之外也有黑馬！「核桃鳳凰酥」果香、蛋黃鹹香一次到位
「核桃鳳凰酥」是不少老饕心中的隱藏版黑馬，一口就能吃到果餡、鹹蛋黃與核桃交織出的多重風味。入口先是酥香餅皮，接著帶出鳳梨餡的酸甜果香，再由鹹蛋黃接手，補上一抹濃郁鹹香，最後還有核桃堅果香氣慢慢浮現。甜、鹹、果香與堅果香一次堆疊，沒有彼此搶戲，反而是愈嚼愈有味道的層次感。
經典鳳梨酥酸甜平衡 清爽果香多吃一塊也不容易膩
月十二曲的鳳梨酥追求「酸甜平衡」的黃金比例，以獨門烘焙的酥皮奶香，完美烘托出濕潤飽滿的果餡，讓鳳梨純粹的天然果香與微酸微甜的層次感更具存在感。月十二曲的鳳梨酥著重於入口後整體和諧。酥鬆的外皮在舌尖散發細緻的奶油香氣，內餡則始終保持恰到好處的濕潤度，口感滑順不乾澀；其自然的清爽酸甜，優雅地化解了傳統點心容易帶來的厚重感。
老字號聞香回歸！不只召喚老客人 更用「老派講究」圈粉新一代
從養汁芋頭酥、核桃鳳凰酥到鳳梨酥，每一款滋味雖然各有個性，背後遵循的卻是同一件事：用好食材、時間與火候，把食材本來的風味做得更好，而不是用過多加工與甜度掩蓋它。月十二曲認為所謂「經典」並不是停在過去，而是經過時間考驗之後，仍然值得被留下來的味道，因此這次重新開幕，品牌真正想改變的不是經典本身，而是「經典被看見的方式」。製作技術與對食材、時間、火候的堅持繼續留下；更新的則是店鋪空間、美學包裝與產品視覺，讓32年前的好味道，也能成為今天新一代消費者願意主動分享、重新認識的台灣糕餅。讓曾經跟著父母來買糕餅的孩子，長大後可以再次走進店裡；也讓第一次認識月十二曲的新客人，從一顆芋頭酥開始，重新發現傳統台式糕餅的魅力。
為慶祝重新回歸，月十二曲祭出限時開幕雙重好禮，邀請大家共同品嚐好滋味：
第一重｜「會員募集」尊榮禮遇：單筆消費滿 $200 即贈送 $20 抵用券
第二重｜打卡免費送：活動期間（2026/10/29~11/20），凡至門市消費不限金額，並於任一社群平台（FB、IG、Threads）打卡或留下 Google 評論，即可免費兌換超人氣「招牌養汁芋頭酥」乙顆（每人限換乙顆，送完為止）
【店鋪資訊】
月十二曲烘焙
地址：台北市松山區八德路三段74巷6號（中崙市場對面）
電話：02-2579-2057
官方網站：https://moon12.com.tw/
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芋頭控必吃！「養汁芋頭酥」綿密爆餡 部落客激推必買
月十二曲最不能錯過的是招牌商品「養汁芋頭酥」，不但有飽滿芋泥餡，更不走高甜度、濃重膩口路線，而是以細緻綿密的質地、濃郁芋香與自然甜味取勝，而真正讓月十二曲芋頭酥與眾不同的，則是品牌多年來堅持的「養汁」工法，糕點完成後，透過時間靜置，讓芋餡中的水分慢慢滲入薄酥皮，讓皮與餡逐漸融合，呈現細、綿、香又帶有微Q感的特殊口感。這份講究也獲得不少美食Foodie與部落客認證，從「芋頭酥天花板」、「芋泥超級綿密又不會太甜」，到「綿、香、微Q，連不吃甜的人都能收服」讓人忍不住一顆接著一顆。
芋頭酥之外也有黑馬！「核桃鳳凰酥」果香、蛋黃鹹香一次到位
「核桃鳳凰酥」是不少老饕心中的隱藏版黑馬，一口就能吃到果餡、鹹蛋黃與核桃交織出的多重風味。入口先是酥香餅皮，接著帶出鳳梨餡的酸甜果香，再由鹹蛋黃接手，補上一抹濃郁鹹香，最後還有核桃堅果香氣慢慢浮現。甜、鹹、果香與堅果香一次堆疊，沒有彼此搶戲，反而是愈嚼愈有味道的層次感。
經典鳳梨酥酸甜平衡 清爽果香多吃一塊也不容易膩
月十二曲的鳳梨酥追求「酸甜平衡」的黃金比例，以獨門烘焙的酥皮奶香，完美烘托出濕潤飽滿的果餡，讓鳳梨純粹的天然果香與微酸微甜的層次感更具存在感。月十二曲的鳳梨酥著重於入口後整體和諧。酥鬆的外皮在舌尖散發細緻的奶油香氣，內餡則始終保持恰到好處的濕潤度，口感滑順不乾澀；其自然的清爽酸甜，優雅地化解了傳統點心容易帶來的厚重感。
老字號聞香回歸！不只召喚老客人 更用「老派講究」圈粉新一代
從養汁芋頭酥、核桃鳳凰酥到鳳梨酥，每一款滋味雖然各有個性，背後遵循的卻是同一件事：用好食材、時間與火候，把食材本來的風味做得更好，而不是用過多加工與甜度掩蓋它。月十二曲認為所謂「經典」並不是停在過去，而是經過時間考驗之後，仍然值得被留下來的味道，因此這次重新開幕，品牌真正想改變的不是經典本身，而是「經典被看見的方式」。製作技術與對食材、時間、火候的堅持繼續留下；更新的則是店鋪空間、美學包裝與產品視覺，讓32年前的好味道，也能成為今天新一代消費者願意主動分享、重新認識的台灣糕餅。讓曾經跟著父母來買糕餅的孩子，長大後可以再次走進店裡；也讓第一次認識月十二曲的新客人，從一顆芋頭酥開始，重新發現傳統台式糕餅的魅力。
為慶祝重新回歸，月十二曲祭出限時開幕雙重好禮，邀請大家共同品嚐好滋味：
第一重｜「會員募集」尊榮禮遇：單筆消費滿 $200 即贈送 $20 抵用券
第二重｜打卡免費送：活動期間（2026/10/29~11/20），凡至門市消費不限金額，並於任一社群平台（FB、IG、Threads）打卡或留下 Google 評論，即可免費兌換超人氣「招牌養汁芋頭酥」乙顆（每人限換乙顆，送完為止）
【店鋪資訊】
月十二曲烘焙
地址：台北市松山區八德路三段74巷6號（中崙市場對面）
電話：02-2579-2057
官方網站：https://moon12.com.tw/