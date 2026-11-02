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▲休士頓太空人台灣投手鄧愷威回顧今年大聯盟球季，信心喊話「我就是一個大聯盟選手」。（圖／記者陳明安攝,2026.11.2）

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休士頓太空人隊的台灣強投鄧愷威，今（2）日舉行返台記者會。回顧今年球季，鄧愷威在心態上有著大幅蛻變，告訴自己「我就是一個大聯盟選手」，不再因為擔心被下放而心情緊繃。本季先發、後援兩頭跑的他，除深入剖析兩者策略差異，也坦言新球季依然最想爭取先發輪值，「從小聯盟到大聯盟，我相信自己同樣能把先發投得很好。」2026年是鄧愷威轉戰太空人隊的第一個賽季，整季在大聯盟出賽30場，其中10場先發，拿下5勝，累計投球73.2局，另外送出73次三振。去年提早返美備戰賽季，鄧愷威今年春訓表現出色，順利擠進開季名單，這份肯定讓他真正覺得自己是一名大聯盟選手，「不像過去2年總是因為球隊有人受傷、或是狀況特殊時才有機會上去支援。今年從開季就在名單內，讓我在面對大聯盟打者時感覺更自在、更有信心。」開季首戰對決洛杉磯天使隊，鄧愷威就繳出後援2.1局無失分的精彩好投，並順利收下後援勝。他笑說當時心情非常振奮，「那不僅是我的本季首勝，也是球隊今年的第1勝，當下真的非常開心且激動，那場比賽投完，讓我覺得整個賽季有了一個好的開始。」此外，鄧愷威今年也順利達成生涯百K里程碑，他直言深具意義，「在小聯盟時期，三振就是我主要的投球型態，能在大聯盟達成生涯百K，讓我知道自己有能力在大聯盟投出穩定的三振，也讓我變得更有自信。」雖然是「先發底」，但鄧愷威開季從牛棚出發，他也成功勝任教練團交付的任務，「我從小聯盟時期一直都是以先發投手來培養，先發對我來說是很熟悉的事情。反而是剛開季時被調去後援，教練團有先跟我溝通開季會先從後援角色出發，讓我有些心理準備，春訓時也清楚該怎麼去調整。」球季中轉為支援先發，鄧愷威在5月23日對芝加哥小熊隊繳出6局無失分的優質先發，他直言是對自己極大的鼓舞，「這是我大聯盟生涯第一次投出6局無失分，證明了我也是可以在大聯盟投出優質先發的投手。有了第一場成功的經驗後，相信未來可以創造更多場出色的先發。」至於本季印象最深刻的比賽，鄧愷威點名6月15日對底特律老虎隊3.1局狂飆9次三振的代表作，「那是我單場投出最多三振的一場比賽，重新帶給我小聯盟時期『三振王』的感覺，印象非常深刻。」談到先發與後援的最大差異，鄧愷威認為關鍵在於投球時的應對策略與觀察能力，「後援投手頂多就是投1、2局，面對打者通常只會對決一輪；但先發投手最少要面對2輪甚至3輪打者。角色轉變上最大的差別，在於投先發要懂得去觀察打者，面對每一輪打線都要有自己的計畫，隨時觀察打者的臨場反應，這是先發與後援差別最大的地方。」鄧愷威進一步指出，先發投手相對單純，專注把自己的狀況調整到最好；後援投手則需要觀察更多場上動態，包括當天先發投手的狀況、牛棚隊友最近的消耗與狀態、什麼情況下有可能輪到自己登板、什麼時候該起身熱身，這些都是後援和先發最不一樣的地方。在球種要求上，後援投手需要具備一到兩顆練到極致頂級的變化球；先發投手則截然不同，要求的是每一種球種都要具備更穩定的掌控能力，先發更專注在全面性的球種控制力。鄧愷威表示，今年在大聯盟待得比以往久，登板時感覺更自在、更放鬆，不再像前兩年那樣，隨時擔心自己一旦表現不好就會被下放；今年在投球時，就是專注把個人狀況調整到最好，心態上堅定告訴自己「我就是一個大聯盟選手」，「不再因為害怕被下放而讓心情緊繃、放不開身手。」