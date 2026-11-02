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藍營喊謹慎衝刺 何欣純陣營：選情已進入誤差範圍

國民黨台中市議會黨團今（2）日公布市長選戰最新民調，國民黨候選人江啟臣以38.3%支持度領先民進黨候選人何欣純的28.1%，差距達10.2個百分點。對此，江啟臣強調，最精準的民調是投票當天選民手中的選票；台中市長盧秀燕對勝選有信心，但選戰進入最後階段，絕對不能掉以輕心。何欣純陣營則回應，各方民調都會參考，並稱何欣純支持度持續成長，選情已進入誤差範圍。盧秀燕今天上午前往大甲區主持「道卡斯綜合服務園區興建工程」開工典禮，會後受訪時表示，她身為江啟臣競選總部主委，對勝選有信心，但距離投票日只剩20多天，最後關頭絕對不能鬆懈。她相信江啟臣與競選團隊都會更加謹慎、小心，持續努力到最後一秒鐘。江啟臣則表示，各項民調都是重要參考，也值得進一步研究，讓團隊了解還有哪些地方需要補強。選戰剩下20多天，更要加緊腳步握緊每一雙手，持續爭取市民支持。他強調，最準的民調就是投票當天選民手中的選票，因此團隊會把握最後階段，繼續擴大支持、全力衝刺。對於國民黨團公布的民調，何欣純競選總部發言人林俊裕表示，既然國民黨如此相信民調，也應多參考各方調查結果。他指出，多數民調都呈現何欣純支持度持續成長的趨勢，選情已進入抽樣誤差範圍，雙方呈現拉鋸。林俊裕表示，何欣純會持續努力，以最誠懇的態度向市民拜託，盼在投票日與每一位市民朋友共同迎向新台中。