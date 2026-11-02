日本服飾品牌 GU 攜手《吉伊卡哇》推出全新秋冬聯名系列，將吉伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色融入服飾設計，推出針織毛衣、刷毛上衣、居家服、收納包及髮帶等商品，最低只要290元。GU 台灣今（2）日上午9時開放線上預購，第一彈、第二彈商品都能提前購買，預購時間只到11月5日晚間11時59分，每款商品、每種顏色最多只能購買2件。《NOWNEWS今日新聞》以下將整理聯名商品價格、預購方式及上市時間，讓大家一次掌握。
GU《吉伊卡哇》聯名11/2開放預購！第一彈、第二彈商品超可愛
GU 與《吉伊卡哇》合作推出秋冬聯名系列，主打可愛又實穿的服飾與居家配件，除了適合冬天穿著的針織毛衣、刷毛連帽上衣，也有居家服、襪子、髮帶及收納包等商品，讓粉絲可以把喜歡的角色融入日常穿搭。
本次聯名系列原訂分成兩波上市，第一彈將於11月20日（五）開賣，第二彈則在11月27日（五）登場。不過，官方特別提前開放網路預購，從11月2日（一）上午9時起至11月5日（四）晚間11時59分止，第一彈、第二彈全系列商品都納入預購範圍，粉絲不必等到上市日，就能提前下單。這次預購僅限GU台灣網路商店，實體門市並未同步開放預購。
GU《吉伊卡哇》聯名290元起！毛衣、睡衣、髮帶價格曝光
本次GU《吉伊卡哇》聯名系列涵蓋女裝、男裝、童裝及居家配件，除了以角色圖案點綴的針織毛衣、刷毛上衣，也有適合秋冬穿著的居家服套裝，讓不同年齡層的粉絲都能找到喜歡的商品。
其中，女裝針織毛衣、刷毛連帽上衣及男裝刷毛上衣售價約990元，童裝上衣則為590元至690元；居家服套裝依款式及尺寸不同，售價約990元至1290元。另外，收納包售價690元，居家髮帶及襪子2雙組則為290元，是這次聯名系列中價格相對親民的周邊商品。
GU《吉伊卡哇》怎麼預購？每款每色限購2件、11/10起出貨
想要提前入手聯名商品的粉絲，必須透過GU台灣官方網路商店下單，並留意購買數量限制。根據官方規定，每位網路商店會員，針對每一商品編號、每一顏色，最多只能購買2件。
GU預計於11月10日（二）開始，依照訂單成立順序陸續安排出貨，實際收到商品的時間仍以物流配送狀況為準。除此之外，GU也特別提醒，若訂單明顯以轉售為目的，官方可能拒絕出售，建議消費者透過正規通路購買，以免產生交易爭議。
🟡 GU《吉伊卡哇》聯名預購活動資訊
📌預購時間： 2026年11月2日（一）09：00至11月5日（四）23：59
📌預購通路：GU台灣官方網站
📌預購商品： 第一彈、第二彈全系列商品
📌限購規則： 每位會員、每一商品編號、每一顏色限購2件
📌預計出貨： 11月10日（二）起依訂單順序陸續出貨
📌第一彈上市： 11月20日（五）
📌第二彈上市： 11月27日（五）
📌注意事項： 預購額滿可能提前結束，商品庫存以官方網站顯示為準
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GU 與《吉伊卡哇》合作推出秋冬聯名系列，主打可愛又實穿的服飾與居家配件，除了適合冬天穿著的針織毛衣、刷毛連帽上衣，也有居家服、襪子、髮帶及收納包等商品，讓粉絲可以把喜歡的角色融入日常穿搭。
本次聯名系列原訂分成兩波上市，第一彈將於11月20日（五）開賣，第二彈則在11月27日（五）登場。不過，官方特別提前開放網路預購，從11月2日（一）上午9時起至11月5日（四）晚間11時59分止，第一彈、第二彈全系列商品都納入預購範圍，粉絲不必等到上市日，就能提前下單。這次預購僅限GU台灣網路商店，實體門市並未同步開放預購。
本次GU《吉伊卡哇》聯名系列涵蓋女裝、男裝、童裝及居家配件，除了以角色圖案點綴的針織毛衣、刷毛上衣，也有適合秋冬穿著的居家服套裝，讓不同年齡層的粉絲都能找到喜歡的商品。
其中，女裝針織毛衣、刷毛連帽上衣及男裝刷毛上衣售價約990元，童裝上衣則為590元至690元；居家服套裝依款式及尺寸不同，售價約990元至1290元。另外，收納包售價690元，居家髮帶及襪子2雙組則為290元，是這次聯名系列中價格相對親民的周邊商品。
想要提前入手聯名商品的粉絲，必須透過GU台灣官方網路商店下單，並留意購買數量限制。根據官方規定，每位網路商店會員，針對每一商品編號、每一顏色，最多只能購買2件。
GU預計於11月10日（二）開始，依照訂單成立順序陸續安排出貨，實際收到商品的時間仍以物流配送狀況為準。除此之外，GU也特別提醒，若訂單明顯以轉售為目的，官方可能拒絕出售，建議消費者透過正規通路購買，以免產生交易爭議。
📌預購時間： 2026年11月2日（一）09：00至11月5日（四）23：59
📌預購通路：GU台灣官方網站
📌預購商品： 第一彈、第二彈全系列商品
📌限購規則： 每位會員、每一商品編號、每一顏色限購2件
📌預計出貨： 11月10日（二）起依訂單順序陸續出貨
📌第一彈上市： 11月20日（五）
📌第二彈上市： 11月27日（五）
📌注意事項： 預購額滿可能提前結束，商品庫存以官方網站顯示為準