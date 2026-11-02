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民進黨立院黨團總召蔡其昌昨日現身台北市長候選人沈伯洋台北大洋流宣講，對於台北市長蔣萬安政績三句不離生生喝鮮乳，嘲諷「當一個首都的市長如果政見、政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」引發藍營痛批要求道歉。對此沈伯洋今（2）日緩頰稱，「是指台北市民水準非常高」。蔡其昌昨日替開講時表示，「當一個首都的市長如果政見、政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」引發藍營痛批要求道歉。沈伯洋表示，蔡其昌昨天有發文告訴大家本意，意思是說不要去小看台北市民的智慧，如果政績只剩下鮮奶，所以蔡其昌的意思是指台北市民水準非常高。蔡其昌昨晚也在社群說明表示，自己質疑的是市長的施政，而不是台北市民。鮮奶政策本身沒有不好，照顧孩子也值得肯定，但一個擔任4年的首都市長，應該有更多城市治理的願景與成果。如果首都市長4年過去的政績只會一再強調發鮮奶，「那市長就太低估台北市民的智慧了！」