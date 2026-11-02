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誇張情節加上生活化演出，臺南市政府勞工局用戲劇教你防性別歧視、職場騷擾與育嬰權益！法令宣導也能像追劇一樣好看！臺南市政府勞工局以創新宣導方式，推出三支台語八點檔風格的職場平權教案影片，邀請金鐘獎兒少節目主持人香蕉哥哥、金鐘獎影后米可白、八點檔男星楊子儀，以及全台最會摔人的前警官黃順吉同台飆戲。影片以幽默、誇張又貼近生活的情節，讓勞工與求職者輕鬆學會辨識職場性別歧視、不當對待情形，理解自我權益保障及申訴流程，同時提供企業作為內部教育訓練工具，推動職場平權文化落實。三支影片分別呈現不同職場情境，以三句金句「依法請假有道理，頭家刁難犯大忌」、「講話沒關後尾門，動腳動手法院見」、「經歷挑人是專業，看人無點是偏見」點破全劇重點，並以台語八點檔的演出手法呈現出育嬰留職停薪、職場性騷擾、以及面試官的在性別偏見與不當提問被主管刁難的情節，提醒雇主遵守法規，並教民眾正確申訴流程。米可白與楊子儀全程台語演出，情緒張力與節奏感十足，影片中誇張的情節與生活化的對話，讓觀眾在笑聲中記住法律知識。再輔以香蕉哥哥及黃順吉的法規提問，讓嚴肅的法律議題變得既幽默又有教育意義。香蕉哥哥表示，法律議題雖不能隨意搞笑，但透過戲劇介紹法律是一個非常好的方式，能讓法規更容易理解、不易誤解。他強調：「讓雇主知道責任，讓勞工了解權利，這樣的宣導平易近人且容易理解！」黃順吉則說，拍攝台語八點檔法律宣導影片非常有趣，與三位優秀藝人合作是難忘經驗。他大讚米可白與楊子儀的台語演出精準到位，香蕉哥哥的幽默更讓現場笑聲不斷。他呼籲：「尊重沒有性別之分，職場安全更不該妥協！」臺南市政府勞工局希望透過跨界合作與戲劇化演出，讓更多人利用法律保護自己，並在職場中落實性別平等與安全文化。三支影片已於官方平台上線，歡迎企業與民眾觀看並分享，讓職場平權成為日常。