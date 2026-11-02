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民進黨台北市長候選人沈伯洋日前在辯論會中，質疑台北市長蔣萬安對2024寶林茶室食物中毒案的處理，蔣則回擊市府「讓寶林跑不了」。但有受害者親友發文痛斥「寶林早就脫產，家屬目前根本沒有從寶林公司取得任何賠償！」蔣萬安今（2）日表示，對於受害朋友一直都是積極協助，包括團體訴訟都全力協助。蔣萬安說，目前該案在北院審理當中，另外衛生局的開罰也已經送到行政執行署，對於家屬各方需求都全力配合，也會持續聽取意見，不管是法律、心理各方面，都持續幫忙，這是市府一直以來所堅定的立場。民進黨台北市長候選人沈伯洋在辯論會「交叉詰問」環節問蔣萬安，若能回到過去，當寶林茶室中毒事件發生後，會在第一時間出席相關會議嗎？蔣萬安強調，當時他連續六天親自開記者會，市府同仁也機警的「採集生物跡證」成為後續起訴重要依據才讓寶林跑不掉，家屬都能獲得賠償。沒想到卻讓死者親友炸鍋表示，「始作俑者寶林連罰款都不繳，更不要說一毛錢都沒賠，人屁股拍拍就跑了。講的好像你有做事一樣，對不起，我沒有辦法苟同這件事。」親友也痛斥，「寶林早就脫產，家屬目前根本沒有從寶林公司取得任何賠償！寶林的強制責任保險已經過期未續保、市府事前也未能掌握這個情況」，家屬實際拿到的兩筆錢，一是民間和解金，由遠百及產險公司透過和解支付；第二筆則是國家犯罪被害人保護機制的補償金，沒有一筆是寶林公司支付的賠償。