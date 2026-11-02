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▲全聯福利中心南港旗艦店今日一早就有許多民眾排隊等候施打流感、新冠疫苗。（圖／記者張乃文攝）

▲疾管署攜手全聯舉行疫苗開打記者會，防疫大使曹蘭一同出席。（圖／記者張乃文攝）

50歲以上公費流感、新冠疫苗開打！疾管署今（2）日攜手全聯共同舉辦疫苗開打記者會。疾管署統計，10月就開始的第一階段公費疫苗至今已經施打超過585萬劑；衛福部次長莊人祥表示，這是第10年與全聯合作，今年全聯福利中心也在120家指定門市設立接種站，可買完東西就接種疫苗、還能累積健康幣。今年疫苗打氣旺，流感、新冠疫苗自10月1日第一階段開打，疾管署統計至10月31日止，首月總計已經施打585萬9017劑。莊人祥提到，公費流感及新冠疫苗第二階段於今日開打，擴大至50至64歲無高風險慢性病成人，這個年齡層是家庭與職場的中堅力量，更應把握公費接種機會。另外，第一階段的長者、幼兒、孕婦及慢性病患者等高風險族群仍可持續接種。而莊人祥說，今日到全聯福利中心南港旗艦店接種的民眾，可以獲得2顆蘋果、2顆芭樂及1瓶礦泉水的好禮。據了解，今早8點就已經有民眾排隊等候9點開始接種，截至上午10點半已超過600人領取號碼牌排隊等候施打。全聯福利中心總經理蔡篤昌說，今年是跟疾管署合作疫苗施打的第10年，可說是相當重要的里程碑。回憶2017年首次與疾管署合作時，當時僅有27家門市提供接種站，施打針數不到2千針，但去年統計，提供施打門市已達127家、施打數也將近3萬針，增加近15倍。9年來，全聯已經提供接種服務超過10萬針，蔡篤昌表示，全聯是距離民眾最近的，買菜、日常用品都在這，因此希望可以一起把關大家的健康。他說，從今天開始，全台加離島超過120家門市接種疫苗後，也準備豐富好禮。擔任此次防疫大使的曹蘭也在現場響應「左流右新」接種疫苗。她認為，要「先把自己活好，才有辦法照顧別人」的人生體悟，提醒大家不要把照顧自己延後，要有更多力量陪伴家人與所愛的人，每年都要記得接種疫苗，維持免疫保護、抵擋疾病威脅。疾管署署長羅一鈞表示，流感及新冠病毒每年都在變異，今年公費流感與新冠疫苗皆依目前病毒流行趨勢使用最新的疫苗株，提供民眾更符合當前疫情需求的保護力，新冠疫苗更升級為保護效果更好，副作用也更低的新一代疫苗。今年衛福部也推出「健康幣」機制，羅一鈞指出，年滿18歲的民眾完成疫苗接種還可累積健康幣；接種流感疫苗可獲得450幣、新冠疫苗900幣，左流右新接種完就有1350幣，讓民眾落實健康行為後不只能守護自己與家人，也能享有實際回饋。疾管署說，流感與新冠病毒會隨時間產生變異，民眾每年接種當季最新型的疫苗，才能適時更新身體的保護力。建議民眾可先透過地方政府衛生局網站、疾管署「流感新冠肺鏈疫苗及流感藥劑地圖」、疾管家或1922防疫諮詢專線查詢鄰近合約院所，並提前電洽預約，以確保順利接種並節省等候時間。