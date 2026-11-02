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沈伯洋喊話蔣萬安「交換LINE」掀話題

吳思瑤立院主動邀約 羅智強欣然交換LINE

以「猜拳」暗諷辯論 羅智強酸：應先提出「宇宙中心沈伯洋版」辯論規則

台北市長辯論場上甫落幕，場上針鋒相對之際，民進黨候選人沈伯洋突提出希望舉辦下一場辯論，更脫口要與尋求連任的台北市長蔣萬安交換LINE。沈伯洋的競辦總幹事吳思瑤會後也喊話，希望與對手陣營的總幹事羅智強加LINE，一度蔚為話題。而2人今（2）日在立法院教育及文化委員會更被直擊交換LINE的畫面，方便以後溝通、交流。回顧10月31日台北市長辯論會，沈伯洋在交叉詰問尾聲表示，部分市政議題尚未獲得充分解答，希望有機會與蔣萬安再辯一場，甚至提議交換LINE，私下協調時間。不過，沈伯洋會後透露，他有在休息期間向蔣萬安提出交換聯絡方式，並未獲得正面回應。吳思瑤當時便表示，既然沈伯洋要不到蔣萬安的LINE，她也可以加羅智強的LINE來協助聯繫。不過羅智強事後在臉書發文，批評沈伯洋辯論表現不佳，質疑他是「辯輸了才想約重賽」。沒想到，吳思瑤的這項提議今天真的付諸行動。羅智強受訪證實，吳思瑤在教育及文化委員會主動提出交換LINE，考量2人本來就是委員會同事，加好友也方便日後聯繫，因此欣然接受，並歡迎吳思瑤有任何意見都可以與他溝通。吳思瑤則表示，羅智強身為蔣萬安競選總幹事，希望透過雙方聯繫，促成更多市政討論及公平辯論的機會。她和羅智強在立法院共事多年，除了各自肩負競選總幹事的任務，平時還有許多教育、文化議題可以交流，因此不論是選舉期間的競爭關係，或是立法院的同事身分，透過LINE交換意見都是正向的事。而針對吳思瑤主動要求加LINE，表示要討論下一場台北市長選舉辯論，羅智強指出，蔣萬安陣營始終對下一場辯論保持開放態度，也一直等待自由時報等媒體聯盟發出協商邀請。不過，他質疑前一場辯論中，主辦單位三立、TVBS曾提出事先提供媒體提問給雙方候選人，吳思瑤也是第一個舉手同意，沈伯洋事後卻對媒體表示「不知道為什麼事前提供」，導致三立及吳思瑤遭到出征。羅智強因此諷刺，沈伯洋應先提出「宇宙中心沈伯洋版」辯論規則，包括是否允許候選人事前同意、事後卻稱不知情，以及吳思瑤參與協商所做的決定，究竟能否代表沈伯洋？他也嘲諷，若沈伯洋無法回答蔣萬安提出的都更問題，是否應要求蔣萬安事先公布答案，甚至禁止蔣萬安提及沈伯洋過去的發言。此外，羅智強還以「猜拳」暗諷辯論，質疑沈伯洋若再次落敗，是否又會要求舉辦第三場辯論？並揶揄他是否應先取得曹興誠同意，以免再被批評參加「假辯論」。他也提到，先前三立遭網友批評，擔心下一場若由自由時報主辦，是否也會面臨相同情況？