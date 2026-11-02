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▲結合跨局處專業修繕空間並整合服務資源，讓身障團體及不同需求的族群，有一處安心交流生活經驗、相互支持的空間，也能串連民間資源發展創新服務，以基地為據點打造城市共融平台。（圖／基隆市政府提供）

全台首座身障創新基地在基隆正式啟用！基隆市政府跨局處活化原中正區行政大樓，打造基隆正濱廊帶的共融新地標，更寫下有愛城市社福建設的重要里程碑。市長謝國樑率領市府團隊親自揭開象徵基地啟用的紅幕，期許結合運動、餐飲、展覽、培力共學、共享辦公等一站式體驗服務，打造身心障礙者與市民朋友都能自在參與的公共場域。謝國樑表示，市府推動身障創新基地，不只是打造一座無障礙的公共空間，更希望從身心障礙者的需求出發，創造更多參與城市生活的機會。面對基隆有限的土地條件，市府選擇活化公有場域，結合跨局處專業修繕空間並整合服務資源，讓身障團體及不同需求的族群，有一處安心交流生活經驗、相互支持的空間，也能串連民間資源發展創新服務，以基地為據點打造城市共融平台。基隆身障創新基地採社福及商業複合模式經營，2至3樓打造全台第一座身障者專屬的共融運動空間，導入智慧健身設備及專業運動指導，讓不同年齡與身體條件的民眾，都能找到適合自己的運動方式，實現運動平權；更設有地板冰壺、匹克球、電子飛鏢等趣味活動場地，鼓勵民眾從感受樂趣開始培養運動興趣。此外，基地6至7樓打造友善餐飲空間，並規劃建立身障者友善就業培力場域，透過培訓、實作與職場體驗，提供身障者累積工作技能、發揮長才的舞台。社會處長楊玉欣表示，為營造人人都能自在使用的場域，基地不只藉由無障礙動線、容膝檯面、明亮通透的採光及舒適的無障礙廁所，讓社福空間兼具服務功能與美學氛圍，更以障礙文化體驗爲核心，推出全館開幕首展《未被打開的禮物》，策展理念傳達「每個人都是一份獨特的禮物」，透過視覺、聽覺與觸覺等感官體驗設計，讓市民感受不同的生活經驗，由外而內理解障礙文化與共融生活的內涵。基地全館7層各有特色，一樓展廳提供展示、活動與現場諮詢，是民眾認識基地的入口，透過「禮物」的象徵，讓不同生命經驗與能力被看見；二、三樓設有地板冰壺、皮克球場及智慧健身設備，提供多元共融運動體驗；四、五樓規劃共享教室與共享辦公室，支持身障者與社福團體進駐創業、培力共學與發展創新服務；六樓「拾靜茶坊」結合茶文化與心理復原，七樓「天空藍咖啡館」則透過專業餐飲經營，支持身心障礙者培訓及就業，提供發揮長才的舞台。謝國樑指出，市府近四年來持續拓展友善服務與無障礙環境，推動復康巴士服務轉型，整體服務量成長166%；拓展身心障礙者社區服務據點7區已達22處，服務量能成長133%；提供視障者外出陪伴的服務，更布建全市151間有愛店家，並串聯推動無障礙友善的7條旅遊路線，從交通、生活支持到社會參與，用實際行動照顧基隆的身心障礙市民朋友。未來也將繼續打造身障創新基地成為城市治理的示範場域，以友善共融為治理核心，持續實踐「亞洲最有愛城市」願景。謝國樑邀請全民一起來身創基地開箱，基地開幕期間規劃許多體驗活動，並推出第七條以障礙文化為主題的有愛旅圖路線，進一步拓展基地結合旅遊感受友善共融體驗，歡迎不論是否身心障礙的市民朋友都能夠來館踩點體驗。