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蔡英文谷底翻身靠「反服貿、反送中」中國紅利

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（1）日舉辦「台北大洋流」大安文山車掃，主辦單位稱現場湧入3.5萬名支持者，擠爆大安森林公園，聲勢備受關注；前總統蔡英文也親自站台，喊話曾在台北市投票支持她的選民，這次也要把票投給沈伯洋。不過，作家「漂浪島嶼」直言，蔡英文在台北得票過半，別忘當時中國紅利，若沈伯洋要延續佳績，就要讓洋流有318或反送中的威力。漂浪島嶼表示，歷史寫下結果，不能遺忘緣由，更不能信口開河洗記憶，蔡英文二度北市過半高票，其實中國貢獻不小。回顧2012年，蔡英文首度參選總統，台北市得票率只有39%；到了2016總統大選，台北市得票率一舉過半達51%，4年支持突增，因為2014年發生318、324反服貿運動，國民黨已成過街老鼠。漂浪島嶼續指，到了2018年縣市長大選，民進黨大敗，蔡英文辭去黨主席，年底民調滿意度一度降到19%，被譏諷同分馬英九最低19%，全黨發愁未來怎麼選；2019年還一度蔡賴矛盾，黨內初選總統。結果2019年發生香港反送中運動，全球譁然，台灣跟進，影響深遠，蔡英文贏得2020年總統大選，台北市再度過半，再創高峰獲得53%支持率。「但是運氣沒有延續，2022年縣市長又大敗。」漂浪島嶼提到，2024年總統大選，賴清德在台北市得票回歸38%，幸好有藍白裂，在全國得票率40%，未過半票數當選總統。至於，馬英九2008、2012二度總統大選，台北得票率皆過半，很大原因是獲得陳水扁貪腐案的政治紅利。漂浪島嶼指出，從20多年前，台北市一直有著藍大於綠的選盤，蔡英文二度突破，其實得利反服貿、反送中運動的中國紅利不少，都能適時谷底翻身再創佳績。賴清德就沒大型社運助力，無法複製蔡英文戰績，台北市得票沒過半，但是幸好有藍白裂，成功當選總統。最後，漂浪島嶼也強調，現今沈伯洋要複製經驗，同樣沒有大型社運助力，也沒藍白分裂，如果自造洋流可以形成新社運，就可能延續蔡英文的歷史紀錄。所以，蔡英文在助講台上高喊，選舉無需對立，卻沒講選舉需要激昂社運助力，當然還包括中國紅利的反向介選。