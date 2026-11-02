曾陪伴七、八年級生青春歲月的經典通訊軟體Yahoo即時通、MSN，如今以另一種形式重現，近期一款名為「延遲通」的懷舊聊天App在Threads掀起話題，熟悉的紫色視窗、叮咚音效、嗆聲娃娃通通回來了，記者實際查看，該App已經登上台灣App Store免費App下載排行榜冠軍，怎麼使用一次看。
延遲通是什麼？Yahoo即時通、MSN經典功能重現
「延遲通」是一款懷舊風格的即時通訊App，重現早期Yahoo即時通和MSN Messenger的經典元素，包括復古視窗、點陣字體、好友名單、上線狀態，以及讓人懷念的「叮咚」音效。App提供兩種懷舊介面，「經典即時通」以紫色視窗、嗆聲娃娃為特色；「藍色經典」則重現玻璃質感視窗、動畫表情、閃字及個人空間等元素。根據11月2日台灣Apple App Store免費App排行榜，「延遲通」已衝上總榜第一名，甚至超越Meta AI、Threads及ChatGPT等熱門應用程式。
延遲通有哪些功能？叮咚、嗆聲娃娃通通有
除了文字訊息，延遲通也把過去最受歡迎的通訊功能重新設計，包括好友分組、隱身模式、聊天情境及小遊戲，甚至支援語音、視訊通話，最有代表性的功能就是「叮咚」，當朋友遲遲不回訊息，只要按下按鈕，就能讓對方的聊天視窗搖晃，搭配熟悉音效吸引注意。另一個讓老用戶懷念的「嗆聲娃娃」，提供16款會動、會說話的動畫角色，但部分角色需要付費解鎖。
當年流行的好友狀態，也能設定「忙碌中」、「外出用餐」、「馬上回來」或「隱身」，還能編輯個人心情文字，還原度相當高。此外，App也支援公開聊天室、家族群組、共用相簿、記事本，以及井字遊戲、五子棋、踩地雷等互動遊戲；聊天視窗還能套用星空、下雪、海底或煙火等情境。
網友喊取代LINE！有人感動、有人吐槽沒好友
延遲通爆紅讓Threads湧入懷舊討論，有網友興奮表示「即時通真的不出app版嗎，認真覺得可以取代LINE」、「拜託大家用起來，這樣LINE才會知道他不是唯一的」，「開頭～安安！童年記憶都回來了」，還有人期待「嗆聲娃娃跟叮咚一定要復刻的吧」、「按叮咚會震動嗎」。不過，有網友認為復刻仍有落差，更點出最現實的問題，如果無法找回當年帳號與好友，重新下載只是在移轉現有LINE好友，懷舊意義有限。
延遲通怎麼用？免費下載、加好友就能聊天
目前延遲通可從iPhone的App Store免費下載，基本聊天功能不需要付費。操作方式與一般通訊App相似，完成註冊後，即可加入好友或進入公開聊天室。
延遲通使用教學：
下載App： 開啟iPhone的App Store，搜尋「延遲通」，下載並安裝。
註冊帳號： 開啟App，依照指示建立個人帳號及暱稱。
加入好友： 在「好友」分頁點擊右上角新增好友，輸入對方帳號，也可使用QR Code或分享連結。
切換介面： 選擇紫色「經典即時通」或「藍色經典」風格。
開始聊天： 傳送文字、表情符號、照片，也能使用叮咚與嗆聲娃娃。
設定狀態： 點擊好友名單上方的個人狀態，切換在線、忙碌或隱身。
App引發抄襲、中資疑慮，官方說明
延遲通的復古設計勾起不少人的青春記憶，不過，隨著App快速竄紅，Threads上有民眾貼文表示，延遲通的設計有高度相似，但官方Threads並沒有針對該問題有正面回應，同時也有人討論到開發者是中國人，官方解釋為台灣的獨立開發者，延遲通一開始只是懷舊寫來玩的，沒有盈利、不蒐集也不販售聊天內容，背後也沒有資金。
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「延遲通」是一款懷舊風格的即時通訊App，重現早期Yahoo即時通和MSN Messenger的經典元素，包括復古視窗、點陣字體、好友名單、上線狀態，以及讓人懷念的「叮咚」音效。App提供兩種懷舊介面，「經典即時通」以紫色視窗、嗆聲娃娃為特色；「藍色經典」則重現玻璃質感視窗、動畫表情、閃字及個人空間等元素。根據11月2日台灣Apple App Store免費App排行榜，「延遲通」已衝上總榜第一名，甚至超越Meta AI、Threads及ChatGPT等熱門應用程式。
除了文字訊息，延遲通也把過去最受歡迎的通訊功能重新設計，包括好友分組、隱身模式、聊天情境及小遊戲，甚至支援語音、視訊通話，最有代表性的功能就是「叮咚」，當朋友遲遲不回訊息，只要按下按鈕，就能讓對方的聊天視窗搖晃，搭配熟悉音效吸引注意。另一個讓老用戶懷念的「嗆聲娃娃」，提供16款會動、會說話的動畫角色，但部分角色需要付費解鎖。
當年流行的好友狀態，也能設定「忙碌中」、「外出用餐」、「馬上回來」或「隱身」，還能編輯個人心情文字，還原度相當高。此外，App也支援公開聊天室、家族群組、共用相簿、記事本，以及井字遊戲、五子棋、踩地雷等互動遊戲；聊天視窗還能套用星空、下雪、海底或煙火等情境。
延遲通爆紅讓Threads湧入懷舊討論，有網友興奮表示「即時通真的不出app版嗎，認真覺得可以取代LINE」、「拜託大家用起來，這樣LINE才會知道他不是唯一的」，「開頭～安安！童年記憶都回來了」，還有人期待「嗆聲娃娃跟叮咚一定要復刻的吧」、「按叮咚會震動嗎」。不過，有網友認為復刻仍有落差，更點出最現實的問題，如果無法找回當年帳號與好友，重新下載只是在移轉現有LINE好友，懷舊意義有限。
延遲通怎麼用？免費下載、加好友就能聊天
目前延遲通可從iPhone的App Store免費下載，基本聊天功能不需要付費。操作方式與一般通訊App相似，完成註冊後，即可加入好友或進入公開聊天室。
延遲通使用教學：
下載App： 開啟iPhone的App Store，搜尋「延遲通」，下載並安裝。
註冊帳號： 開啟App，依照指示建立個人帳號及暱稱。
加入好友： 在「好友」分頁點擊右上角新增好友，輸入對方帳號，也可使用QR Code或分享連結。
切換介面： 選擇紫色「經典即時通」或「藍色經典」風格。
開始聊天： 傳送文字、表情符號、照片，也能使用叮咚與嗆聲娃娃。
設定狀態： 點擊好友名單上方的個人狀態，切換在線、忙碌或隱身。
延遲通的復古設計勾起不少人的青春記憶，不過，隨著App快速竄紅，Threads上有民眾貼文表示，延遲通的設計有高度相似，但官方Threads並沒有針對該問題有正面回應，同時也有人討論到開發者是中國人，官方解釋為台灣的獨立開發者，延遲通一開始只是懷舊寫來玩的，沒有盈利、不蒐集也不販售聊天內容，背後也沒有資金。