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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休士頓太空人隊的台灣強投鄧愷威，今（2）日舉行返台記者會。鄧愷威分享為何出場曲選擇伍佰的經典神曲《墓仔埔也敢去》，他笑說大聯盟充滿許多「牛鬼蛇神」，這首歌正好象徵自己不管面對多險惡環境都要去闖的衝勁。談到個人投球風格，鄧愷威則以《烏龍派出所》知名角色「本田速人」為例，平時個性很溫和，但只要一站上投手丘就完全變了一個人，滿腦子只有「一定要贏」的心態。鄧愷威今年的出場曲選擇伍佰的經典神曲《墓仔埔也敢去》，登場時讓台灣球迷備感親切。他透露，平時在球場聽了許多拉丁音樂，「雖然聽不懂歌詞，但身體會跟著節奏律動，所以我也想挑一首風格類似、但能符合自己在大聯盟心境的歌曲。」鄧愷威直言，《墓仔埔也敢去》有一種為了追求自己想要的東西、不管多險惡都敢去闖的拚勁，「大聯盟裡充滿了各路『牛鬼蛇神』的頂尖高手，我必須讓自己面對這些選手時毫不畏懼，讓自己變得更強。」談到個人的投球特質，鄧愷威舉《烏龍派出所》知名角色「本田速人」為例，「他平時很溫和，但只要一騎上摩托車就會變得非常兇悍。」鄧愷威笑說，他跟隊友都是這樣，私底下人非常好相處，但只要一站上投手丘，腦海裡就只有「一定要贏」的心態，也隨時提醒自己要跟大聯盟這群強者站在同一個舞台上全力競爭。被問到在美國這段期間與哪位隊友的互動最印象深刻，鄧愷威有感而發，「去年在3A遇到盧切西（Joey Lucchesi），跟他聊了非常多投球觀念，後來我們也一起升上大聯盟。」鄧愷威回憶，有一場比賽盧切西詢問他近況為何不太理想，「我跟他說，因為我看了很多球探報告，太不想丟進打者的熱區，反而投得太過邊邊角角而形成壞球。」盧切西聽完後直接點醒鄧愷威，「球探報告只是參考，最重要的是你要相信自己的能力可以解決他們，不能因為對手很擅長打滑球你就不丟。你要相信自己能夠用武器球解決打者，如果你害怕而閃躲，之後回去看重播一定會後悔。」鄧愷威直言，盧切西這句話對他的幫助真的非常大。