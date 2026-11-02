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韓團少女時代成員孝淵，最近因為太常「胡說八道說中文」深受台灣粉絲喜愛，特別是沒來由的問「你去不去郵局？我去銀行」獲得廣大迴響。而她上週末受邀出席新竹市立棒球場50周年盛會，場上除了敬業用中文問候，離場後更有廣大粉絲對她大喊：「妳去銀行嗎？」爆笑互動再次橫掃社群。孝淵配合新竹「COMEBACK竹風再起」活動主題，身穿紅色短版背心露出纖細腰際，搭配黑色長褲與白色球鞋，以運動風格造型亮相，並一連帶來《DESSERT》、《Second》、《Retro Romance》、《Sober》等代表作炒熱氣氛。她更敬業的以全中文問候全場球迷與粉絲，表示：「大家好，我是少女時代的孝淵，認識你們很高興，祝賀新竹市棒球場成立50週年，很高興能與大家一起，對嗎？呵呵....」隨後切換韓文說：「很開心今天跟新竹市立棒球場一起，也很開心透過這樣的場合跟大家見面！」表演結束後，孝淵從球場周邊離席，沒想到一窩蜂的粉絲突然對她大喊「妳去銀行嗎？」果真引起孝淵注意，她也貼心走到大家面前幫簽名，還揮手跟大家致意，這一段畫面在Threads瘋傳，大家笑到不行。「妳去銀行嗎？」是源自孝淵的YouTube節目《효연의 레벨업 Hyo's Level Up》中，她與俞利、秀英的對話，孝淵當時說寫了一封信給2位，下一秒突然用中文唸信：「俞利，崔秀英，妳們聽懂嗎？你們餓嗎？還沒吃飯嗎？你去不去郵局？我去銀行，多少錢？便宜一點吧。」沒頭沒尾意外成為笑點；而「你去不去郵局？我去銀行」似乎是SM娛樂給旗下明星的中文教科書範本，滿多藝人過去被問及懂不懂中文時，也都會唸出這幾句話。在「你去不去郵局？我去銀行」爆紅過後，孝淵的YouTube再推出新影片，其中包含跟RIIZE上演情境劇，她搭訕Anton問：「要跟我去DJ派對嗎？」對方竟回中文：「不好意思。」下一秒孝淵再度胡說八道中文：「喔？不是韓國人，我也愛你，你想我嗎？我有時間，一起走吧，你吃飯了嗎？」再次笑翻粉絲。新竹市立棒球場50周年，以「COMEBACK竹風再起」為主題，於11月1日至3日舉辦國際棒球交流賽，除了精彩球賽，開幕活動更邀請謝金燕、少女時代成員孝淵擔任演出嘉賓。被問到少女時代也將出道滿20周年，孝淵感性表示：「想做什麼就去做吧！我已經比你早走過了20年的人生，沒有什麼需要做得更好，就做你自己，保持原本的樣子就好。」而這趟來台，她也很開心：「每次來演出時，粉絲們總是非常熱情的為我應援，讓我留下了許多感動的回憶。」更在IG上傳打卡吃火鍋的照片，看得出來非常喜歡這次的寶島行。