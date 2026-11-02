選秀第11順位菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）又跳出，先發34分鐘狂砍37分、4籃板與6助攻，比賽末段罰球時，全場高喊MVP，柯瑞場邊也拍手歡呼、笑開懷，勇士真否真的撿到寶，從倫德伯格本場表現來看，要接班勇士一哥地位為時尚早，但確實有望成為柯瑞長期合作的鋒線解答、二當家。

我是廣告 請繼續往下閱讀

倫德伯格再破柯瑞以來新紀錄 穩坐先發主力不是問題

現年24歲的他，擁有206公分標準前鋒身材，具備優異的外線拉開空間能力，同時兼具組織分球視野，極度契合勇士隊的傳切體系。

倫德伯格不畏懼出手，在主力缺陣下，迅速頂上投籃重任，並維持高效命中率，展現出接班人心理素質，也讓他在短期內就吸粉不少，頗具球迷緣。

接班一哥仍是疑問 單打上限決定生涯成就

實際看比賽內容，本場多半由八村壘、瓊斯（Derrick Jones Jr.）單防他，倫德伯格弧頂操刀單打，過人成功率並不高，本場多半得分，仍是在於掌握度極高的外線手感上。

勇士本場最後4分鐘領先18分，快艇換上第3陣容後打出奇效，倫德伯格這段時間4投0中，且無法創造其他隊友進攻機會，被追近至8分差的收官期間科爾（Steve Kerr），仍更多信任老將梅爾頓（De'Anthony Melton）等人穩住節奏，砍下37分的倫德伯格反而坐在板凳上。

勇士未來基石 有望成柯瑞長期搭檔

但他能否真正接下柯瑞的「一哥」棒子，仍取決於未來2年內其自主持球創造能力能否兌現。但至少，以他本季打出的表現，已經夠格成為柯瑞身邊長期合作的全能鋒線。

金州勇士今（2）日124：112擊敗洛杉磯快艇，開季3連敗後迎接4連勝，在柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）輪休缺陣下，倫德伯格全場出賽34分鐘，19投13中、三分球11投6中，狂轟37分、4籃板、6助攻與1抄截，刷新個人NBA生涯得分新高，也是勇士隊史自柯瑞以來，新秀單場得分最高紀錄，柯瑞2009年新秀年最高單場得分為42分。倫德伯格展現出超越菜鳥的球商與大將之風，但是否能順利接班柯瑞成為勇士新一代領袖仍是疑問，先談他的優勢面，另一方面，但如果要談論的是接班勇士一哥，甚至是成為後柯瑞時代的勇士頭號戰將，倫德伯格仍有許多面向需要強化。首先從本場來看，身為菜鳥的他，快艇本場尚未對他進行針對性防守，且他第一步爆發力不快，影響其單打硬解上限，另外，整體而言，倫德伯格無疑具備成為明星級前鋒的基石天賦，也是勇士世代交替的核心人物，