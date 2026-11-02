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「2026丙午年竹塹媽祖文化節」日前盛大登場，台中大甲鎮瀾宮正爐媽、副爐媽及湄洲媽三尊媽祖，與新竹內天后宮二媽於竹塹會駕，共同展開遶境祈福，吸引眾多信眾熱情隨行。新竹大遠百熱情響應這場年度宗教文化盛事，特別於百貨前設置香案迎接媽祖聖駕，並準備限量媽祖扇免費贈送；民眾參與稜轎腳祈福，還可獲贈壓轎金，以貼心服務傳遞平安祝福，讓信眾感受雙媽會的莊嚴與溫暖。今年竹塹媽祖文化節以「風城慈舟行腳賜福」為主題，遶境隊伍自新竹內天后宮起駕，行經市區多處歷史宮廟、古城門及傳統街區，透過媽祖鑾轎與傳統藝陣展演，呈現竹塹深厚的歷史文化底蘊。沿途信眾虔誠參拜、祈求平安，莊嚴熱鬧的遶境場景，不僅展現臺灣傳統信仰的凝聚力，也讓城市街區洋溢濃厚的民俗文化氛圍。為迎接媽祖聖駕及沿途香客，新竹大遠百特別準備限量媽祖扇與飲用水，讓參與遶境的民眾適時消暑解渴。當大甲媽祖與新竹內媽祖鑾轎行經百貨前方時，信眾把握機會參與稜轎腳祈福，祈求媽祖庇佑闔家平安、身體健康、事業順利，並獲贈壓轎金，為這場年度宗教盛事增添溫馨感動。本次遶境另一大亮點，是大甲鎮瀾宮駕前五大團隨行參與，包括福德彌勒團、彌勒團、太子團、神童團及莊儀團，各團以不同的神將造型、特色服飾與傳統儀典，展現臺灣民俗藝陣的豐富樣貌。其中，莊儀團以千里眼、順風耳等護衛神將為代表，神童團則有招財、進寶神將，吸引沿途民眾駐足觀賞，讓不同世代的民眾近距離感受傳統信仰文化的魅力。新竹大遠百表示，媽祖信仰承載著民眾對平安與幸福的期盼，也是凝聚地方情感、延續傳統文化的重要力量。此次大甲媽祖與新竹內媽祖於竹塹會駕，象徵跨宮廟、跨地域的信仰交流，為地方帶來珍貴的文化盛事。新竹大遠百透過設置香案、贈送媽祖扇及提供祈福服務，以實際行動支持在地宗教文化活動，讓企業服務與地方信仰緊密結合，將祝福傳遞給每一位參與活動的民眾。