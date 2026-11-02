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AI已成為企業安全首要議題

量子運算安全亦不容忽視

提升安全韌性 強化資料保護

6大面向強化網路安全

PwC今（2）日發布《2027全球數位信任洞察報告》，針對71個國家與地區、3934位企業高階主管與資訊部門主管進行量化調查。調查結果指出，AI已成為企業安全的首要議題，受訪資安主管認為，在各類網路威脅中，企業對於「針對AI系統發動的攻擊」最缺乏應對準備，84%預期資安相關預算將增加，且AI為優先投資項目。隨著AI能力不斷提升，安全準備不足的問題也變得更加迫切。目前AI模型已能找出過去未知的軟體漏洞，並在極少人力介入的情況下，透過複雜的途徑攻擊這些弱點。地緣政治亦正在改變網路風險態勢，半數（50%）受訪者正在調整供應商、第三方及供應鏈風險管理；另有49%受訪者著手調整網路保險、事件回應與危機管理，以強化面對地緣政治威脅的防禦能力。資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞表示，在複雜的風險與威脅環境下，AI安全已成為最迫切的議題，企業應同時關注部署速度與安全性。在遭遇攻擊的情況下，維持業務運作，是網路安全的最終目標。AI帶來新的安全風險，同時也為資安防護者創造數十年來最大的機會。企業應思考如何在導入AI的同時，建立信任與控制能力。除了AI帶來的資安風險，下個網路安全挑戰已逐漸浮現。「量子運算帶來的風險」在企業認為最缺乏應對準備的威脅中排名第7，但在資安長最為關注的議題中，量子運算帶來的風險被列在第4位，這顯示最接近網路風險的管理者，已深刻感受到應對量子運算威脅的重要性，然而，調查顯示目前僅21%的企業已推動量子安全措施，近半數（49%）尚未開始量子相關安全準備。企業在網路安全方面的投資已持平數年，但根據最新調查， 84%資安與財務主管表示，正在增加網路安全預算以因應不斷演變的威脅，比去年高出6個百分點，且高達58%安全主管將AI列為主要投資項目。在影響網路安全支出的因素排序上，約半數（51%）受訪者將「資料保護與信任」列為首要考量；其次依序為「防範利用AI進行攻擊（46%）」，以及「保護AI與自主代理（45%）」，這項關注十分重要，AI是否可信賴取決於基礎資料品質。資料保護工作的基礎也仍需強化，僅不到半數企業（49%）全面落實資料分類政策，以及在主要資料外傳管道實施外洩防護（48%），且其他措施全面落實的比例更低。面對網路攻擊，AI也許是最好的防禦工具之一。隨著AI成為網路安全投資的優先事項，資安主管選擇在最講求速度與規模的項目上部署AI，半數受訪者（50%）將威脅偵測與警示列為優先項目，其次依序為詐騙偵測（43%）以及網路釣魚偵測與應變（42%）。企業雖開始運用AI代理進行網路防禦，但多半扮演協助的角色，僅22%願意授權AI在未經人工審核的情況下自主執行完整的防禦措施；38%受訪者可接受AI代理在特定範圍內自主行動；另有36%受訪者傾向由人員主導各項防禦行動，AI則提供協助。例行工作是較為合適的起步點。調查發現，組織傾向授權自主代理執行定義明確、重複性高的工作，例如威脅情資豐富化與關聯性分析（49%）、隔離或刪除網路釣魚信件（47%），以及移除惡意軟體並修復系統（46%）。超過半數（55%）受訪者將AI技術的可靠性和成熟度，列為在安全營運環節中提高AI自主程度的3大阻礙因素之一；另有46%受訪者指出，AI決策的責任歸屬與可解釋性也是主要阻礙。網路安全人才與技能缺口仍是企業面臨的一大挑戰。為有效留才，企業將提供成長機會（59%）、強化網路安全文化（53%），以及提供AI輔助工具與訓練（53%）列為優先事項。面對這些能力缺口，調查反映出一個趨勢，資安託管服務已成為不可或缺的一環，調查顯示，資安主管將AI（53%）、雲端安全（49%）、資料保護與信任（42%）及威脅管理（39%），列為未來一年採用託管服務的優先事項。資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞建議，企業應從治理、營運韌性、資料保護、生態系風險、價值創造及人機協作6大面向強化網路安全，應將網路風險全面且持續納入組織決策流程，明確界定責任歸屬並強化治理，隨著AI代理自主程度提高，企業領袖應同步建立責任機制、培養員工能力，並設置適當的控管措施，讓員工能在明確的工作流程、安全的平台及可信賴資料的基礎下，與AI代理進行協作，以維持品質、韌性與信任。