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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休士頓太空人隊的台灣強投鄧愷威，今（2）日舉行返台記者會。會後被問到招牌「橫掃球（Sweeper）」，他大方分享握法與投球心得。鄧愷威指出，這顆橫掃球是在小聯盟時期無意間習得，因改變握法而意外練成。談到大聯盟各球場對橫掃球的影響，鄧愷威直言，在「打者天堂」科羅拉多落磯隊主場庫爾斯球場（Coors Field）受到的影響最大，投球位移有顯著落差，「對我個人、對投手來說還蠻吃虧的。」談到招牌「橫掃球」，鄧愷威當場示範投法給在場媒體看，「一開始是我2021年在高階1A的時候，比賽時我就會玩球。某一天我覺得這個握法還蠻舒服的，隔天去傳接球時就去試，發現跑得比我原本的滑球還要好。」鄧愷威指出，當時用新握法投出大幅度的位移時，不僅自己嚇到，連投手教練都很驚訝。鄧愷威說，一開始不知道自己投的是橫掃球，「看數據之後發現它跑得比我的滑球橫向還要大，但是比較沒有縱向的位移。教練就說我這顆比較像Sweeper，比較不像滑球。」後來經過數據分析師解釋，鄧愷威才知道自己習得新球種，「我這個球跟一般傳統滑球是不一樣的，那時候才開始鑽研這顆球。」被問到橫掃球會不會因場地有所差異，鄧愷威給出肯定答案，「有一些比較乾或是海拔比較高的球場，變化球的位移就比較不會那麼大。」鄧愷威指出，大部分球場比較正常，「像落磯球場或是亞利桑那比較乾、海拔比較高的地方，球的位移就會稍微受到影響。」鄧愷威也說，在庫爾斯球場投球時的感受確實比較不好，「目前差最多的就是落磯的球場，通常我在其他球場的位移可能18、19吋，但是到落磯那邊可能就變成13、14吋，其實少了蠻多的。所以我覺得在落磯丟變化球，對我個人、對投手來說還蠻吃虧的。」