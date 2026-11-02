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日本人氣歌手米津玄師將於12月26日、27日連續2天在台北大巨蛋舉辦《KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST》演唱會，門票採登記抽選制，讓大批歌迷苦等好幾天，終於在今（2）日中午12點正式公布中獎名單！主辦單位BIG ART大鴻藝術宣布，已陸續發送中選通知，歌迷可以透過手機簡訊、電子郵件等方式確認結果，就算沒收到通知也不代表落選，也可以登入Ticket Plus遠大售票系統查詢「我的訂單」，顯示「中選成功待繳款訂單」就代表中獎，但幸運抽到票的人要注意，最晚必須在明（3）日下午1點前完成付款，否則門票會被取消。米津玄師台北大巨蛋演唱會門票於10月29日至31日開放登記抽選，今天中午12點起陸續公布結果，最快知道自己有沒有被幸運之神眷顧的方法，就是直接查看手機簡訊！中選者會收到遠大售票系統發送的通知，提醒歌迷前往系統完成付款手續。除了手機簡訊，第二種方法就是查看登記時填寫的電子郵件信箱，主辦單位同樣會透過Email寄發中選通知。不過，通知採陸續發送，若暫時沒收到簡訊或郵件，先別急著認定自己落選，還有第三種方法可以直接確認結果。第三種方法是直接登入Ticket Plus遠大售票系統，進入會員帳號的「我的訂單」頁面查詢，如果出現「中選成功待繳款訂單」，就代表恭喜中獎啦！官方也提醒，簡訊及Email僅供輔助通知，即使沒有收到，仍應以售票系統的訂單紀錄為準，至於未中選者則不會另外收到通知。成功抽中門票也別開心到忘記付款！米津玄師大巨蛋演唱會中選者必須在11月3日下午1點前完成結帳，可使用信用卡（VISA、MASTER、JCB）或ATM虛擬帳號繳費，首次付款時選定方式後便無法更改。若超過期限仍未付款，將直接失去中選資格，釋出的票券則會進入後續復活抽選，未中獎的歌迷不必重新登記。