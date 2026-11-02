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柯志恩曝辯論後內參民調「咬得非常緊」

王金平稱「倒吃甘蔗」：辯論是分水嶺

賴瑞隆：每份民調都參考、戰戰兢兢到最後

縣市首長選戰倒數不到1個月，最新民調接連出爐，《聯合報》今（2）日公布公開辯論前進行的民調結果，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆獲40%支持度、國民黨候選人柯志恩33%。對此，柯志恩表示，各家調查差距很大，坦言「我也不知道該相信哪一份」，但透露團隊在10月30日辯論會後進行的內部民調，雙方已經「咬得非常近」，過去內參也大致呈現五五波；她的競總主委王金平則形容，辯論後已成為「分水嶺」，柯志恩選情是「倒吃甘蔗」。柯志恩今出席「教準方向，育見未來」教育行動論壇，被問及最新民調時表示，《聯合報》調查是在辯論會前進行，結果雙方差距為7個百分點，但她今天也看到另一份民調，雙方差距達10多個百分點，「我也不知道該相信哪一份」。她強調，不論外界公布什麼民調都會尊重，而團隊長期掌握的內部調查大致呈現「五五波」。尤其辯論會後再做內部民調，結果顯示雙方「彼此咬得非常近」，因此不會因外部數字改變選戰節奏，「我們就是按照自己的節奏，繼續往前行」。同場出席的王金平被問及柯志恩選情時則表示，「應該倒吃甘蔗吧」，認為10月30日辯論過後，選情似乎進入一個分水嶺，柯志恩「一直加分」。對於各家民調，他則說調查只能作為參考，「你要把它當真，那照民調就好了嘛，何必再這麼辛苦競選」，仍要觀察後續趨勢。賴瑞隆則回應，選戰最後剩下20多天，每一份民調團隊都會納入參考，現階段就是「戰戰兢兢、謹慎小心」，持續向市民說明過去20年的工作成績及未來施政願景，爭取尚未表態選民支持。針對《聯合報》民調顯示，國民黨支持者有88%支持柯志恩、民進黨支持者則有82%支持賴瑞隆，賴瑞隆表示，不論是哪一政黨的支持者，他都會努力爭取，目標是成為「全民的市長」，最後階段仍會全力衝刺、爭取所有市民認同。