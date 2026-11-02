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米其林星級餐廳全數保星 馬卡蒂新餐廳首度摘星

從馬尼拉到宿霧 菲律賓地方料理受到關注

▲本屆米其林指南頒獎典禮由米其林與菲律賓觀光部合作舉辦，小馬可仕親自出席。（圖／菲律賓觀光部台灣駐台辦事處提供）

菲律賓力推美食觀光 盼吸引旅客延長停留時間

菲律賓近年積極發展美食觀光，試圖擺脫過去以海島度假、自然景觀為主的旅遊印象。《米其林指南馬尼拉及周邊地區與宿霧2027》日前公布最新名單，共有127家餐廳入選，較前一屆增加19家，其中包括1家二星餐廳、9家一星餐廳及31家必比登推介餐廳。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）更親自出席頒獎典禮，凸顯菲國政府希望藉由國際餐飲評鑑提升觀光競爭力，吸引更多海外旅客。綜合《米其林指南》官方公告及菲律賓觀光部資訊，2027年指南頒獎典禮於10月29日在馬尼拉舉行，評選範圍涵蓋馬尼拉大都會、甲米地省（Cavite）、邦板牙省（Pampanga）及宿霧（Cebu）。本屆收錄餐廳數量從首屆的108家增加至127家，新增入選餐廳中，近六成以菲律賓料理為主，反映當地傳統飲食文化逐漸受到國際餐飲評鑑關注。米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）表示，菲律賓餐飲產業持續發展，主廚在嘗試創新料理的同時，仍保留與在地飲食文化的連結。在星級評選方面，位於馬尼拉大都會馬卡蒂市（Makati）、由主廚布特伍德（Josh Boutwood）主理的Helm，連續第二年獲得米其林二星，仍是菲律賓目前唯一的二星餐廳。前一屆獲得一星的8家餐廳，包括Asador Alfonso、Celera、Gallery by Chele、Hapag、Inatô、Kása Palma、Linamnam及Toyo Eatery，今年也全數維持原有評級。此外，由主廚吳凱文（Kevin Jonathan Uy）領軍、同樣位於馬卡蒂的FLOW，首次入選便獲得米其林一星，成為本屆唯一新增的星級餐廳。評審肯定其運用當地食材、結合現代烹調技術的料理風格。除了高價位的星級餐廳，強調以合理價格提供優質餐點的「必比登推介」，今年共有31家餐廳入選，其中8家為新入選，另有2家從一般米其林入選餐廳晉升。未獲星級或必比登、但獲指南推薦的餐廳則有86家。此次米其林評選並未局限於首都馬尼拉，而是涵蓋不同地區的飲食文化。例如位於馬尼拉南方的甲米地省，擁有一星餐廳Asador Alfonso；鄰近克拉克的邦板牙省，則有4家餐廳入選。邦板牙向來以地方料理聞名，被稱為菲律賓的「美食之都」，當地料理融合殖民歷史、傳統烹調方式及地方食材，具有鮮明特色。至於台灣旅客熟悉的宿霧，除了海灘、潛水及跳島活動，烤乳豬（Lechon）、海鮮與炭烤料理也是當地代表性美食。此次宿霧多家餐廳獲得米其林推薦，也讓菲律賓地方飲食成為指南的重要特色。本屆指南另外頒發年輕主廚獎、服務獎、傑出調酒獎，以及首次在菲律賓設立的年度最佳新開幕餐廳獎。Gallery by Chele主廚Chele González則獲選為首位「米其林Mindful Voices」代表，表彰其推動永續餐飲的努力。據米其林介紹，該餐廳約九成食材來自當地農民、漁民及原住民社區。菲律賓政府近年持續尋求觀光產業轉型，除了原有的海島度假市場，也希望透過美食、文化及城市旅遊吸引不同類型的國際旅客。本屆米其林指南頒獎典禮由米其林與菲律賓觀光部合作舉辦，小馬可仕親自出席，成為首位參與米其林指南餐廳發布典禮的現任國家元首，顯示菲國政府對餐飲產業及觀光發展的重視。菲律賓觀光部指出，美食旅遊有助於吸引旅客延長停留時間、增加在當地的消費，也較不容易受到旅遊淡旺季影響，因此希望將飲食文化發展為新的觀光吸引力。對台灣旅客而言，菲律賓是鄰近的東南亞旅遊目的地之一，台灣與馬尼拉、宿霧及克拉克之間均有直飛航班。隨著米其林指南擴大評選範圍，有望也能帶動更多台灣旅客赴菲旅遊、助觀光消費提升。