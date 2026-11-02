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▲李多慧隔著鏡頭問粉絲「你腦子進水嗎？」又凶又可愛。（圖／翻攝自Lala IG@82dahyeda）

味全龍啦啦隊Dragon Beauties韓籍女神李多慧個性活潑可愛，與粉絲互動來者不拒，近日經紀人Lala卻PO出一段李多慧飆罵粉絲的影片，原來，這是為了讓大家想睡覺的時候提神用的！只見李多慧故意裝兇，對著鏡頭大罵：「你腦子進水嗎」、「你出門忘記帶腦子嗎」雖然台詞超狠，但大家卻被她的語氣逗樂，影片吸引1.4萬人按讚。Lala上月31日在IG貼出這段李多慧罵人的影片，只見李多慧絞盡腦汁，不停想出一些超壞的台詞來罵粉絲，包含：等，雖然聽起來很惡毒，但搭配上李多慧「韓式國語」的口音，讓粉絲完全氣不起來，還忍不住笑翻。Lala事後也在貼文中寫道：「」可見Lala也被李多慧裝兇的模樣融化，她說拍這支影片是為了要讓粉絲提神、體驗被李多慧罵的感覺。粉絲見狀也紛紛留言：「這種被罵我喜歡哈哈哈哈哈」、「多慧連罵人都好可愛」、「被多慧罵是不是一種榮幸也是獎勵，我喜歡多慧來點罵人套餐」。Lala則補充，「屁股長蛋餅」是李多慧自己發明的罵人台詞，超級無厘頭；李多慧自己也現身留言：「我是在台灣最高（韓文最棒、厲害的意思）的8+9。」而李多慧目前本人IG有209萬粉絲追蹤，是台灣中職啦啦隊中，人氣最高的女神；Lala為她經營的帳號「82dahyeda」也吸引47.2萬人追蹤，相當驚人。至於李多慧的FB與Threads分別有65萬、87萬粉絲，YouTube頻道則有112萬人訂閱，可見她相當擅長經營社群，話題與人氣已經遠超台灣許多明星。