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台北市長蔣萬安日前在辯論會談及2024年「寶林茶室集體食物中毒案」，聲稱市府團隊成功讓業者「跑不了」卻遭打臉，業者至今不僅未繳納任何罰鍰，受害者也未曾獲得寶林方面的賠償。對此，醫師吳欣岱提醒，正是因為台北市衛生局沒有把握良機，錯放寶林茶室繼續營業，才會讓當天又有8名民眾吃下有毒的食物。針對10月31日的台北市長選舉電視辯論，蔣萬安在過程中提到：「寶林茶室這個案子，當時發生的第一時間，也因為我們同仁非常機警，採集了生物跡證，才在後續的起訴當中有非常重要的依據，讓寶林跑不了，讓後續家屬都能獲得賠償。」這讓身為醫師的吳欣岱簡直看不下去，發聲還原事發經過指出，寶林茶室食安案件，當初在第一時間接獲通報有嚴重症狀之後，是台北市衛生局沒有把握良機，錯放寶林茶室繼續營業，才會讓當天又有8名民眾吃下有毒的食物。「蔣萬安面對台北市嚴重食安案件，可以把怠職說成是機警，這種硬拗的人，很難期待他對市政會有任何反省。」吳欣岱更進一步公開當時台北市衛生局接到的通報單，不用是專業醫師，給各位網友看看，通報單都註明「心悸到休克」了，看到這個通報單還不勒令停業，這叫機警？