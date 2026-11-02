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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休士頓太空人隊的台灣強投鄧愷威，今（2）日舉行返台記者會。回顧今年賽季表現，鄧愷威直言，對底特律老虎隊先發3.1局狂飆9K的比賽最令他印象深刻，彷彿找回過去在小聯盟時期的「三振王」感覺。值得一提的是，該場比賽更是大聯盟史上首次的「台灣投打對決」，鄧愷威笑說，對決李灝宇時內心比面對其他打者更興奮，場上相視而笑完全是自然反應，「第一次在大聯盟遇到台灣人真的很開心。」鄧愷威在記者會上回顧6月15日對陣老虎隊的戰役，他先發投了3.1局失掉5分，雖然吞下敗投，但單場狂飆生涯最多的9次三振。他直言，這場比賽雖然帳面成績不算突出，但單場飆出大量三振的壓制感，讓他印象極為深刻，「有以前小聯盟在2A、3A拿三振王的那種感覺。」更具歷史意義的是，這場比賽是大聯盟史上首見的「台灣投打正面交鋒」。鄧愷威面對李灝宇的第一個打席強勢送出三振，但第2個打席卻被敲出安打並隨即退場，他笑著自嘲，「被灝宇敲安後就被換下場，這點也讓我印象蠻深刻的。」談到與李灝宇對決的感受，鄧愷威坦言十分特別，「畢竟都是台灣人，在場上交手時，多少還是會比遇到其他打者還要興奮、更有腎上腺素飆升的感覺。」至於兩人交手後在場上忍不住笑了出來，鄧愷威解釋完全是自然流露，「就是覺得原來在大聯盟遇到台灣人是這種感覺，第一次遇到他時內心其實蠻開心的。」此外，近期旅美內野手鄭宗哲被交易至老虎隊，與李灝宇成為隊友，看在鄧愷威眼裡滿是羨慕，「我從過去到現在，只有跟黃暐傑同隊過，但那時我們處在不同層級，也沒有真正在一起打球。」鄧愷威笑說，很難想像台灣人在同支大聯盟球隊同隊是什麼感覺，「應該會蠻酷的！而且未來要是再遇到老虎隊，感覺我會被他們兩個研究得很徹底。」