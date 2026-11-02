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Yahoo即時通用了20年，2018年正式關閉

▲Yahoo奇摩即時通曾是七、八年級生最熟悉的聊天工具，隨著行動通訊App崛起，最終於2018年7月17日正式停止服務。（圖／翻攝自維基百科）

MSN為何消失？微軟收購Skype成關鍵

LINE如何打敗Yahoo即時通、MSN？手機改變通訊習慣

▲隨著智慧型手機普及、LINE等通訊App崛起，民眾從電腦聊天轉向手機即時傳訊，Yahoo即時通與MSN逐漸流失用戶，最終相繼退場。（圖／AI生成示意圖）

「叮咚！有人在家嗎？」Yahoo奇摩即時通、MSN是不少七、八年級生的青春回憶，從嗆聲娃娃、震動視窗到個人狀態，每項經典功能都讓人回憶滿滿。然而，當年紅遍全台，幾乎人人都在使用的Yahoo即時通、MSN，為何最後雙雙消失？其實兩大通訊軟體相繼退場，不只是因為LINE崛起、智慧型手機普及，背後還涉及企業經營策略轉變，甚至連當年接替MSN的Skype，最終也難逃關閉命運。Yahoo即時通最早於1998年3月推出，原名Yahoo Pager，後來更名Yahoo Messenger，在網路尚未普及的年代，只要登入帳號，就能看到朋友是否在線上，還能傳送表情符號、檔案、進行視訊通話。其中最令人懷念的莫過於「嗆聲娃娃」、「叮咚」，不少人還會精心設定暱稱、個人狀態，甚至為了等待喜歡的人上線，整晚守在電腦前。但隨著Facebook、LINE、WhatsApp等通訊平台崛起，Yahoo即時通逐漸失去優勢。Yahoo雖然曾推出新版服務試圖挽回用戶，但仍無法扭轉頹勢，最終宣布於2018年7月17日正式關閉，結束20年歷史。另一款經典通訊軟體MSN Messenger於1999年推出，後來改名Windows Live Messenger，當年除了聊天、傳送表情符號，還能利用震動功能提醒朋友回訊息，不過，MSN的退場與Yahoo即時通不同，主要涉及微軟的企業整合策略。微軟2011年收購Skype，隨後決定將MSN用戶轉移至Skype，並於2013年4月陸續完成主要市場的轉移，讓陪伴網友超過10年的MSN走入歷史。兩大通訊軟體接連退場，最重要的轉折就是智慧型手機普及，過去Yahoo即時通、MSN主要依賴電腦，用戶必須登入才能聊天，LINE則在2011年以手機通訊App起家，主打免費傳訊、語音通話與貼圖，讓民眾隨時隨地都能聯絡朋友。根據LINE官方資料，2013年11月台灣註冊用戶已突破1700萬。隨著越來越多人轉用LINE，Yahoo即時通及MSN的好友逐漸不上線，也加速用戶流失。但Yahoo其實早在2010年就推出Android版即時通，卻無法在行動通訊市場維持競爭力。