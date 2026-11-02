兔兔粉出動！台灣壽司郎驚喜宣布，今天11月2日再度攜手日本知名插畫家「可哀想に！」（KAWAISOUNI！），推出《褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對》聯名活動，開賣4款獨家餐點「免費送插卡、貼紙」，還有疊疊樂吊飾，一口氣推出絨毛玩偶購物袋、造型擦手巾等多達47款周邊商品，《NOWNEWS今日新聞》搶先開箱實拍，整理全台7家主題店與5家DIGIRO數位迴轉壽司店主題一次掌握。
壽司郎《褲褲兔》11/2開賣！4款獨家餐點送插卡、貼紙開箱
繼去年合作大獲好評後，台灣壽司郎再度推出《褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對》，請出可愛又可憐的褲褲兔（Opanchu Usagi）、及爆笑組合奶泡恰姆（Npochamu）和雞米麻呂（Kimimaro），一起嗨翻迴轉壽司店。
今天11月2日（一）起至11月29日（日）活動期間，壽司郎全台門市推出4款美味聯名餐點，凡點購即可免費獲贈指定限量周邊商品：
◾️「褲褲兔歡聚派對拼盤」250元：集結醬烤黑鮪魚大腹、鮮蝦、明太起司鮭魚等5貫風味壽司。
附贈「疊疊樂吊飾」1個（全台限量57,000個，共3款隨機出貨）。
◾️「奶泡恰姆的優格醬酪梨鮮蝦壽司」60元：Q彈鮮蝦搭配滑潤酪梨與酸甜優格醬。
附贈「角色插卡」1張（全台限量80,000個，共10款隨機出貨）。
◾️「雞米麻呂的塔塔醬炸雞軍艦」60元：外酥多汁唐揚雞淋上塔塔醬。
附贈「角色插卡」1張（全台限量80,000個，共10款隨機出貨）。
◾️「褲褲兔的夢幻蜜桃可麗餅」160元：草莓冰淇淋搭配水蜜桃醬與草莓丁的夢幻甜點。
附贈「聯名貼紙、角色插卡」各1張（全台限量50,000個，共10款隨機出貨）。
壽司郎《褲褲兔》46款周邊商品！玩偶購物袋、疊疊樂吊飾 滿額贈、加價購
◾️11月2日起，加價購「絨毛玩偶購物袋」：內用消費滿400元，加價330元可換購「絨毛玩偶購物袋」盲盒1個（全台限量42,000個，共6款隨機出貨，每筆最多加購3個）。
◾️11月9日起，滿額贈「水晶貼紙」：內用消費滿800元，免費獲得「水晶貼紙」1份（全台限量100,000個）。
◾️11月16日起，加價購「造型擦手巾」：內用消費滿400元，加價150元可換購「造型擦手巾」1個（全台限量30,000個，共3款可挑款，每筆最多加購3個）。
◾️11月23日起，滿額贈「壽司盤」：內用消費滿1200元，免費獲得「壽司盤」1個（全台限量30,000個，共3款）。
壽司郎外帶店獨家優惠！A4資料夾、貼紙開搶
台灣首間壽司郎外帶店「 SUSHIRO To Go 站前店」還有獨家優惠！11月2日（一）起，
單筆消費滿300元即可獲得「褲褲兔A4資料夾」1個，滿500元即可獲得「褲褲兔貼紙」1個，滿800元即可獲得「
褲褲兔A4資料夾」、「褲褲兔貼紙」各1個。
提醒大家，以上皆不累贈，
送完為止。活動僅限壽司郎TOGO店內用外帶，外送不適用。
壽司郎全台7家《褲褲兔》限定主題店！5家DIGIRO點餐螢幕驚喜
今年壽司郎將《褲褲兔》的粉紅歡樂氣息擴大，全台打造7家主題店，包含：台北公館店、天母高島屋店、林口店、新竹巨城店、台中福科路店、高雄義享天地店、台南新天地店，從入口、桌面到牆面都能看見三大角色的可愛身影。
此外還有全台5家「DIGIRO數位迴轉壽司」店鋪，包含：微風南山店、大巨蛋店、內湖美麗華店、台中黎明市政南店、台南新天地店，也規劃了聯名點餐主題。在寬150公分的巨型點餐螢幕中，不僅能看到角色互動，輕觸螢幕按鈕還能觸發隱藏彩蛋，推薦兔兔粉絲們快去朝聖打卡。
我是廣告 請繼續往下閱讀
繼去年合作大獲好評後，台灣壽司郎再度推出《褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對》，請出可愛又可憐的褲褲兔（Opanchu Usagi）、及爆笑組合奶泡恰姆（Npochamu）和雞米麻呂（Kimimaro），一起嗨翻迴轉壽司店。
◾️「褲褲兔歡聚派對拼盤」250元：集結醬烤黑鮪魚大腹、鮮蝦、明太起司鮭魚等5貫風味壽司。
附贈「疊疊樂吊飾」1個（全台限量57,000個，共3款隨機出貨）。
附贈「角色插卡」1張（全台限量80,000個，共10款隨機出貨）。
◾️「雞米麻呂的塔塔醬炸雞軍艦」60元：外酥多汁唐揚雞淋上塔塔醬。
附贈「角色插卡」1張（全台限量80,000個，共10款隨機出貨）。
◾️「褲褲兔的夢幻蜜桃可麗餅」160元：草莓冰淇淋搭配水蜜桃醬與草莓丁的夢幻甜點。
附贈「聯名貼紙、角色插卡」各1張（全台限量50,000個，共10款隨機出貨）。
◾️11月2日起，加價購「絨毛玩偶購物袋」：內用消費滿400元，加價330元可換購「絨毛玩偶購物袋」盲盒1個（全台限量42,000個，共6款隨機出貨，每筆最多加購3個）。
◾️11月9日起，滿額贈「水晶貼紙」：內用消費滿800元，免費獲得「水晶貼紙」1份（全台限量100,000個）。
◾️11月23日起，滿額贈「壽司盤」：內用消費滿1200元，免費獲得「壽司盤」1個（全台限量30,000個，共3款）。
台灣首間壽司郎外帶店「 SUSHIRO To Go 站前店」還有獨家優惠！11月2日（一）起，
提醒大家，以上皆不累贈，
今年壽司郎將《褲褲兔》的粉紅歡樂氣息擴大，全台打造7家主題店，包含：台北公館店、天母高島屋店、林口店、新竹巨城店、台中福科路店、高雄義享天地店、台南新天地店，從入口、桌面到牆面都能看見三大角色的可愛身影。