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壽司郎

《褲褲兔》

11/2開賣！4款獨家餐點送插卡、貼紙開箱

▲壽司郎《褲褲兔》4款聯名餐點「免費送插卡、貼紙」。（圖／記者蕭涵云攝）

附贈「疊疊樂吊飾」1個

▲壽司郎《褲褲兔》疊疊樂吊飾有3款。（圖／記者蕭涵云攝）

附贈「角色插卡」1張

附贈「角色插卡」1張

附贈「聯名貼紙、角色插卡」各1張

▲壽司郎《褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對》獨家餐點送貼紙與插卡。（圖／記者蕭涵云攝）

▲壽司郎《褲褲兔》甜點送「聯名貼紙」。（圖／記者蕭涵云攝）

壽司郎《褲褲兔》46款周邊商品！玩偶購物袋、疊疊樂吊飾 滿額贈、加價購

11月2日起，加價購「絨毛玩偶購物袋」：

11月9日起，滿額贈「水晶貼紙」：

▲壽司郎《褲褲兔》6款「絨毛玩偶購物袋」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲壽司郎《褲褲兔》水晶貼紙。（圖／記者蕭涵云攝）

11月16日起，加價購「造型擦手巾」：

11月23日起，滿額贈「壽司盤」：

▲壽司郎《褲褲兔》造型擦手巾有3款。（圖／記者蕭涵云攝）

▲壽司郎《褲褲兔》3款壽司盤。（圖／記者蕭涵云攝）

壽司郎外帶店獨家優惠！A4資料夾、貼紙開搶

單筆消費滿300元即可獲得「褲褲兔A4資料夾」1個，滿500元即可獲得「褲褲兔貼紙」1個，滿800元即可獲得「 褲褲兔A4資料夾」、「褲褲兔貼紙」各1個。

送完為止。活動僅限壽司郎TOGO店內用外帶，外送不適用。



▲壽司郎《褲褲兔》4款獨家餐點、47款周邊商品。（圖／壽司郎sushiro.com.tw） 壽司郎全台7家《褲褲兔》限定主題店！5家DIGIRO點餐螢幕驚喜



今年壽司郎將《褲褲兔》的粉紅歡樂氣息擴大，全台打造7家主題店，包含：台北公館店、天母高島屋店、林口店、新竹巨城店、台中福科路店、高雄義享天地店、台南新天地店，從入口、桌面到牆面都能看見三大角色的可愛身影。



▲壽司郎《褲褲兔》主題店搶先看。（圖／壽司郎sushiro.com.tw） ▲褲褲兔陪大家吃壽司郎。（圖／壽司郎sushiro.com.tw） 全台5家「DIGIRO數位迴轉壽司」店鋪，包含：微風南山店、大巨蛋店、內湖美麗華店、台中黎明市政南店、台南新天地店，也規劃了聯名點餐主題。在寬150公分的巨型點餐螢幕中，不僅能看到角色互動，輕觸螢幕按鈕還能觸發隱藏彩蛋，推薦兔兔粉絲們快去朝聖打卡。



▲壽司郎《褲褲兔》全台5家「DIGIRO數位迴轉壽司」店鋪。（圖／壽司郎sushiro.com.tw） ▲壽司郎「DIGIRO數位迴轉壽司」，有巨型螢幕褲褲兔爆擊。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）



兔兔粉出動！台灣壽司郎驚喜宣布，今天11月2日再度攜手日本知名插畫家「可哀想に！」（KAWAISOUNI！），推出《褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對》聯名活動，開賣4款獨家餐點「免費送插卡、貼紙」，還有疊疊樂吊飾，一口氣推出絨毛玩偶購物袋、造型擦手巾等多達47款周邊商品，《NOWNEWS今日新聞》搶先開箱實拍，整理全台7家主題店與5家DIGIRO數位迴轉壽司店主題一次掌握。繼去年合作大獲好評後，台灣壽司郎再度推出《褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對》，請出可愛又可憐的褲褲兔（Opanchu Usagi）、及爆笑組合奶泡恰姆（Npochamu）和雞米麻呂（Kimimaro），一起嗨翻迴轉壽司店。今天11月2日（一）起至11月29日（日）活動期間，壽司郎全台門市推出4款美味聯名餐點，凡點購即可免費獲贈指定限量周邊商品：◾️「：集結醬烤黑鮪魚大腹、鮮蝦、明太起司鮭魚等5貫風味壽司。（全台限量57,000個，共3款隨機出貨）。◾️：Q彈鮮蝦搭配滑潤酪梨與酸甜優格醬。（全台限量80,000個，共10款隨機出貨）。◾️：外酥多汁唐揚雞淋上塔塔醬。（全台限量80,000個，共10款隨機出貨）。◾️：草莓冰淇淋搭配水蜜桃醬與草莓丁的夢幻甜點。（全台限量50,000個，共10款隨機出貨）。◾️內用消費滿400元，加價330元可換購「絨毛玩偶購物袋」盲盒1個（全台限量42,000個，共6款隨機出貨，每筆最多加購3個）。◾️（全台限量100,000個）。◾️（全台限量30,000個，共3款可挑款，每筆最多加購3個）。◾️（全台限量30,000個，共3款）。台灣首間壽司郎外帶店「 SUSHIRO To Go 站前店」還有獨家優惠！提醒大家，以上皆不累贈，