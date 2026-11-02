《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職頒獎典禮時間、地點、獎項與轉播連結懶人包。

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中職37年頒獎典禮時間、地點

中職37年頒獎典禮三大獎項入圍名單

年度MVP獎入圍名單：

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹以126安、20轟、116分打點奪下打擊三冠王，為中職史上第3人。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.08.02）

最佳新人獎入圍名單：

▲統一獅鍾允華今年扛下終結者，整體表現出色。（圖／統一獅提供,2026.10.1）

最佳進步獎入圍名單：

▲富邦悍將李東洺今年投出生涯年，也拿到雙位數勝投。（圖／富邦悍將提供）

中職37年頒獎典禮已確定獲獎名單

最佳十人暨指定打擊

年度金手套獎

▲ 中信兄弟游擊手江坤宇創造游擊金手套7連霸偉業。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.25）

全壘打王：

安打王：

打點王：

打擊王：

防禦率王：

三振王：

中職37年頒獎典禮轉播連結

中職37年頒獎典禮今（2）日舉辦，各隊明星指標球員將盛裝出席與會，除了最佳十人暨指定打擊、金手套獎與相關個人數據獎項之外，還有尚未出爐的三大獎項：年度MVP、最佳新人獎與最佳進步獎，到底獎落誰家也備受關注。時間：2026年11月2日（星期一）18：30地點：台北萬豪酒店中職37年最關注焦點，莫過於年度MVP、最佳新人獎與最佳進步獎3大獎項尚未公布，最終得獎者將直接於現場頒獎典禮上揭曉。布雷克（統一獅）、蔣銲（味全龍）、魔鷹（台鋼雄鷹）伍立辰（中信兄弟）、李欣穎（台鋼雄鷹）、鍾允華（統一獅）李東洺（富邦悍將）、馬傑森（樂天桃猿）、曾家輝（樂天桃猿）根據日前公布的獎項中，已獲獎選手也預計出席與會，現場接受表揚與訪問，回顧本季表現與得獎心得，同時這也是近年少見，最佳10人中，不包含人氣強權中信兄弟的一屆。投手：蔣銲（味全龍）捕手：陳重羽（統一獅）一壘手：范國宸（富邦悍將）二壘手：林澤彬（富邦悍將）三壘手：潘傑楷（統一獅）游擊手：張政禹（味全龍）外野手：陳傑憲（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）、郭天信（味全龍）指定打擊（DH）：魔鷹（台鋼雄鷹）投手：布雷克（統一獅）捕手：宋嘉翔（樂天桃猿）一壘手：范國宸（富邦悍將）二壘手：李凱威（味全龍）三壘手：劉基鴻（味全龍）游擊手：江坤宇（中信兄弟）外野手：郭天信（味全龍）、陳文杰（台鋼雄鷹）、宋晟睿（中信兄弟）魔鷹（台鋼雄鷹）魔鷹（台鋼雄鷹）魔鷹（台鋼雄鷹）陳傑憲（統一獅）蔣銲（味全龍）蔣銲（味全龍）電視轉播：緯來體育台、緯來精采台網路直播：CPBLTV、CPBL 官方 YouTube、緯來體育台 YouTube、緯來電視網 APP