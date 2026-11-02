中職37年頒獎典禮今（2）日舉辦，各隊明星指標球員將盛裝出席與會，除了最佳十人暨指定打擊、金手套獎與相關個人數據獎項之外，還有尚未出爐的三大獎項：年度MVP、最佳新人獎與最佳進步獎，到底獎落誰家也備受關注。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職頒獎典禮時間、地點、獎項與轉播連結懶人包。
🥇中職37年頒獎典禮時間、地點
時間：2026年11月2日（星期一）18：30
地點：台北萬豪酒店
🥇中職37年頒獎典禮三大獎項入圍名單
中職37年最關注焦點，莫過於年度MVP、最佳新人獎與最佳進步獎3大獎項尚未公布，最終得獎者將直接於現場頒獎典禮上揭曉。
年度MVP獎入圍名單：
布雷克（統一獅）、蔣銲（味全龍）、魔鷹（台鋼雄鷹）
最佳新人獎入圍名單：
伍立辰（中信兄弟）、李欣穎（台鋼雄鷹）、鍾允華（統一獅）
最佳進步獎入圍名單：
李東洺（富邦悍將）、馬傑森（樂天桃猿）、曾家輝（樂天桃猿）
🥇中職37年頒獎典禮已確定獲獎名單
根據日前公布的獎項中，已獲獎選手也預計出席與會，現場接受表揚與訪問，回顧本季表現與得獎心得，同時這也是近年少見，最佳10人中，不包含人氣強權中信兄弟的一屆。
最佳十人暨指定打擊
投手：蔣銲（味全龍）
捕手：陳重羽（統一獅）
一壘手：范國宸（富邦悍將）
二壘手：林澤彬（富邦悍將）
三壘手：潘傑楷（統一獅）
游擊手：張政禹（味全龍）
外野手：陳傑憲（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）、郭天信（味全龍）
指定打擊（DH）：魔鷹（台鋼雄鷹）
年度金手套獎
投手：布雷克（統一獅）
捕手：宋嘉翔（樂天桃猿）
一壘手：范國宸（富邦悍將）
二壘手：李凱威（味全龍）
三壘手：劉基鴻（味全龍）
游擊手：江坤宇（中信兄弟）
外野手：郭天信（味全龍）、陳文杰（台鋼雄鷹）、宋晟睿（中信兄弟）
全壘打王：
魔鷹（台鋼雄鷹）
安打王：
魔鷹（台鋼雄鷹）
打點王：
魔鷹（台鋼雄鷹）
打擊王：
陳傑憲（統一獅）
防禦率王：
蔣銲（味全龍）
三振王：
蔣銲（味全龍）
📺中職37年頒獎典禮轉播連結
電視轉播：緯來體育台、緯來精采台
網路直播：CPBLTV、CPBL 官方 YouTube、緯來體育台 YouTube、緯來電視網 APP
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時間：2026年11月2日（星期一）18：30
地點：台北萬豪酒店
🥇中職37年頒獎典禮三大獎項入圍名單
中職37年最關注焦點，莫過於年度MVP、最佳新人獎與最佳進步獎3大獎項尚未公布，最終得獎者將直接於現場頒獎典禮上揭曉。
年度MVP獎入圍名單：
布雷克（統一獅）、蔣銲（味全龍）、魔鷹（台鋼雄鷹）
伍立辰（中信兄弟）、李欣穎（台鋼雄鷹）、鍾允華（統一獅）
李東洺（富邦悍將）、馬傑森（樂天桃猿）、曾家輝（樂天桃猿）
根據日前公布的獎項中，已獲獎選手也預計出席與會，現場接受表揚與訪問，回顧本季表現與得獎心得，同時這也是近年少見，最佳10人中，不包含人氣強權中信兄弟的一屆。
最佳十人暨指定打擊
投手：蔣銲（味全龍）
捕手：陳重羽（統一獅）
一壘手：范國宸（富邦悍將）
二壘手：林澤彬（富邦悍將）
三壘手：潘傑楷（統一獅）
游擊手：張政禹（味全龍）
外野手：陳傑憲（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）、郭天信（味全龍）
指定打擊（DH）：魔鷹（台鋼雄鷹）
年度金手套獎
投手：布雷克（統一獅）
捕手：宋嘉翔（樂天桃猿）
一壘手：范國宸（富邦悍將）
二壘手：李凱威（味全龍）
三壘手：劉基鴻（味全龍）
游擊手：江坤宇（中信兄弟）
外野手：郭天信（味全龍）、陳文杰（台鋼雄鷹）、宋晟睿（中信兄弟）
魔鷹（台鋼雄鷹）
安打王：
魔鷹（台鋼雄鷹）
打點王：
魔鷹（台鋼雄鷹）
打擊王：
陳傑憲（統一獅）
防禦率王：
蔣銲（味全龍）
三振王：
蔣銲（味全龍）
📺中職37年頒獎典禮轉播連結
電視轉播：緯來體育台、緯來精采台
網路直播：CPBLTV、CPBL 官方 YouTube、緯來體育台 YouTube、緯來電視網 APP