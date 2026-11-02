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藝人林煒和席曼寧主演的《花系列》電視劇之一《我永遠愛你》，近日在Threads爆紅，兩名主角的高顏值與大尺度吻戲、床戲等都引發熱議。不過在該劇中除了席曼寧美翻外，飾演狂追林煒的女二崔佩儀也引發討論，只見當時的她不只身材非常纖瘦，美貌也絲毫不輸席曼寧，完美呈現富家千金的貴氣，讓網友全看呆。崔佩儀在《我永遠愛你》中飾演男主角季平（林煒 飾）的好友與追求者向衣芸，也是女主角蘇芳琪（席曼寧 飾）的親生妹妹。她在劇中是富家千金，外型時髦且對愛情十分執著，對季平心生好感並主動追求，還不斷阻撓男女主角的感情。最後在蘇芳琪乳癌病逝後，向季平坦承心意並希望照顧對方，接著順勢嫁給林煒，還在婚禮上與男主角一同捧著姐姐的牌位拜別父母，荒唐劇情引發熱議。不過最引人注目的還是崔佩儀的美貌，只見她與現在不同，整個人都非常纖瘦，頂著一頭短髮看起來時髦又幹練，精緻五官更是讓她看起來充滿貴氣，完美詮釋富家千金的角色。大批網友也忍不住讚嘆崔佩儀的美貌，「這是崔佩儀嗎？我竟然沒認出來」、「這也太美了吧，不輸席曼寧欸」、「原來崔佩儀年輕的時候這麼美！」崔佩儀在1988年出道，在《花系列》中飾演不少壞女人與富家千金角色而爆紅，不少人還因此入戲太深，轉而辱罵崔佩儀，給她帶來不少困擾。除了《花系列》外，她也曾演過《包青天》系列、《勸世媳婦》、《向日葵》、《姊妹們追吧》等劇。私生活方面，崔佩儀在2001年嫁給韓裔美國人Sam，並生下兒子貝克宇，一家三口非常甜蜜幸福。