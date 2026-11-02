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▲周遊（如圖）捧紅林煒，她受訪時驕傲說：「我就喜歡找美男、美女。」（圖／記者嚴俊強攝影）

資深男星林煒近日因年輕時的帥氣外型被封為「上古許光漢」，在Threads上爆紅。他在1989年底被製作人周遊發掘進入演藝圈，今（2）日周遊受訪時表示當初在香港地下街發現林煒，一眼就覺得他長得非常帥，而林煒與席曼寧在《我永遠愛你》中有不少大尺度激情戲，周遊也分享拍攝秘辛，表示：「他被我罵很多（次），因為他不會講國語，然後演戲又怕怕的。」周遊今受訪時分享當年發掘林煒的過程，直呼：「我在香港走地下街，然後發現這個模特兒很帥欸，我就去找他的經紀公司，把他找來台灣。」接著演出《雪山飛狐》在中國爆紅，連帶林煒的知名度也跟著水漲船高。如今，林煒被封為「上古許光漢」周遊也驕傲說：「我就喜歡找美男、美女。」而提到當時林煒在劇中尺度非常大，甚至和席曼寧在劇中有激吻、床戲等親密橋段。針對吻戲，周遊的老公、戲劇製作人李朝永則補充：「那時候如果拍得不美的話會被罰款的。」周遊則說：「要吻得很漂亮！」不過，周遊也爆料當初林煒在拍攝時經常被她罵，「因為他不會講國語，我們要給他配音，他當時演戲又怕怕的，我說我保證你會紅，我給你的角色都很好。」李朝永也透露在拍攝《雪山飛狐》時林煒真的進步很多，在片場也會認真學習，中文程度、演技都突飛猛進，周遊也感念林煒至今都將她視為貴人。