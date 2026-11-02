我是廣告 請繼續往下閱讀

陳沂質疑房價落差：「無限都更」連入口在哪都不知道

沈伯洋解釋政策構想 盼透過住戶交換打破都更僵局

2026九合一選舉倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋在電視辯論會後，提出「無限都更」政見，主張透過政府先行取得住宅、安排住戶搬遷交換，讓都更過程中的居民只需「搬家一次」，藉此打破都更僵局。不過，網紅陳沂對此提出質疑，每個地段的房價都不一樣，「我要是好的憑什麼跟你爛的交換啊」？陳沂在臉書發文狠酸，不是綁一個洋流飄帶喊「我台派，我驕傲」，就可以改變台北未來欸，大家都不認真看沈伯洋的政見嗎？她以「無限都更」為例，指出沈伯洋曾強調說：「我們希望在都更的時候大家搬家只搬一次，這是大原則。」至於實際要怎麼做？就是政府先蓋房子，然後跟住戶交換。「對，你沒看錯，這就是他講的入口和出口！」陳沂質疑，問題是每個地段的房價都不一樣，好的憑什麼跟爛的交換啊？沈伯洋說交換機制很複雜，要跟專家討論，然後咧？住戶不同意的話能怎麼辦？找8+9來陪伴喔？最後，陳沂更是不客氣開嗆，在台灣搞「無限都更」，不用說出口了，連入口在哪都不知道。至於沈伯洋提出的「無限都更」政策，他日前曾說明，核心目標是讓民眾在都更過程中盡量只搬遷一次。具體做法是由市府先準備可供住戶入住的住宅，來源包括國有地等公有土地、殭屍都更土地、自主都更土地，以及聯開宅分回戶等，再透過住戶交換機制，讓居民先搬進已準備好的房屋。沈伯洋表示，住戶完成搬遷交換後，市府便能取得另一處土地的相關權利，進一步降低該地區不同意都更的人數、增加同意者比例，讓原本陷入僵局的都更案得以繼續推進，透過類似方式不斷循環，逐步解決不同區域的都更問題。