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▲導演講戲的時候，提到強吻，閆桉（左）害羞不已。（圖／翻攝自微博@閆桉）

▲閆桉（右）和田曦薇相處總是面露羞澀，被網友調侃真的迷上了。（圖／翻攝自微博@閆桉）

▲閆桉是男團出身，近年積極在戲劇圈發展。（圖／翻攝自微博@閆桉）

▲閆桉（如圖）將軍造型帥度不輸張凌赫。（圖／翻攝自微博@閆桉）

中國男星閆桉在《嫁金釵》中飾演世子「陸濯」，在田曦薇的帶領下成功漲粉30萬，走紅之後許多過往也被起底，外傳他曾試鏡過捧紅田曦薇的《逐玉》，欲演出女主角樊長玉的渣男未婚夫宋硯，沒想到卻落選，如今也總算是「扶正」，順利和田曦薇共演了。田曦薇在《逐玉》中飾演殺豬娘子，後來變成女將軍，和張凌赫飾演的武安侯虐戀，兩人都因戲爆紅，咖位三級跳，如今田曦薇扛起大女主劇《嫁金釵》表現不俗，更奠定了流量女王的地位。而和她在《嫁金釵》中搭檔演出的閆桉也搭著這股熱潮漲粉30萬，外傳閆桉曾試鏡過《逐玉》，欲演出女主角樊長玉的渣男未婚夫宋硯，未料卻落選，該角色後來由何昶希演出，但何昶希因參演BL劇踩到中國廣電禁忌，劇組用AI換臉技術，替換成朱讚錦飾演，當時還引來不小風波。閆桉雖沒得到角色，但也不可惜，他轉而在古裝劇《月鱗綺紀》中分飾三角，雖不是主角仍引發關注，隨後連續試鏡7次終於成功拿下《嫁金釵》「陸濯」一角，繞了一大圈與田曦薇配對成功。有趣的是，閆桉首次演男主角就遇上電力十足的田曦薇，兩人出席宣傳活動還原名場面時，閆桉的眼睛都不知道該看哪，CP營業完全靠田曦薇帶領，還有人說他像極了一個老實人娶了厲害媳婦，剛出新手村就遇到頂級魅魔，看起來暈到不行，相當可愛。