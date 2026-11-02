我是廣告 請繼續往下閱讀

洪慈庸：每起事件背景不同 該追問有無隱瞞與不當處置？

「失去至親不是攻擊別人的武器」

206旅女中尉案受關注 國防部稱管理、心輔仍有精進空間

國軍近期接連傳出自傷死亡事件，陸軍206旅王姓女中尉9月30日的墜樓案也引發外界關注。曾因弟弟洪仲丘案走入公共領域的前立委洪慈庸，近日遭民眾在臉書留言質疑未對國軍自傷事件發聲，甚至以「你弟真的白死了」、「吃人血饅頭」等語攻擊。洪慈庸隨即回應，國防部長期確實有許多需要檢討改革之處，「這一點我從來沒有否認，也不會因為誰執政就改變標準」。面對民眾抨擊，洪慈庸30日留言回應表示，每一起軍人離世事件都有不同背景與原因，真正應該追問的是，國防部有沒有隱瞞、有沒有不當處置，以及是否善盡調查、說明與究責責任？若確實存在問題，就應提出具體事證，要求調查、檢討、究責與改善，而不是把不同案件混為一談。她強調，可以批評政府、監督國防部，但不應拿「人血饅頭」嘲諷別人的傷痛，更不該利用死者與家屬進行政治攻擊。如果真的關心離世國軍弟兄，就應把力氣放在追求真相與制度改善，而不是消費死者、羞辱家屬。洪慈庸進一步寫道，「失去至親的痛苦，不是你拿來攻擊別人的武器」，這種痛她自己經歷過，也不希望任何人再經歷；若有人認為失去家人能換來什麼好處，她只能說，有些東西沒有人願意拿來交換。她更重申，對國防部的改革與監督，不應隨政黨輪替而有不同標準，但每一案件仍應依具體事證釐清責任。近期國軍多起自傷與霸凌爭議受到關注，其中206旅王姓女中尉墜樓案尤其引發討論。國防部長顧立雄日前表示，相關管理措施及心輔工作仍有精進空間，並已將206旅旅長與政戰主任調職，同時對部分相關人員進行懲處。