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▲今年書展以「吉祥動物派對」為主題，也響應全球的「世界純素月」，從「閱讀」、「素食」、「淨零綠生活」三大面向，引導大眾實踐健康、慈悲與環保的生活方式。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.02）

由高雄市政府、財團法人人間文教基金會共同主辦「佛光山2026年書展暨蔬食博覽會」，將於11月7日至13日在佛光山佛陀紀念館盛大舉辦。今年書展以「吉祥動物派對」為主題，也響應全球的「世界純素月」（World Vegan Month），從「閱讀」、「素食」、「淨零綠生活」三大面向，引導大眾實踐健康、慈悲與環保的生活方式，進一步展現對社會與地球的關懷。活動內容包含六場名家講座、千人抄經、蔬食博覽會、在地小農市集、綠色飲食、千人茶禪、台北新劇團之戲曲好好玩—《九色鹿》、走進有熊國—臺灣國家公園黑熊保育特展教育推廣活動、粘碧華刺繡工藝研習教育推廣、佛教植物園區、佛光環教列車、搭乘龍火車與馬車等，好看、好吃、好玩。另外，佛光山文教基金會及佛光山慈悲基金會都分別捐贈好書給偏鄉學校，充實圖書資源豐富學子閱讀涵養。高雄市政府副秘書長張家興表示，市府與佛光山佛陀紀念館自2013年起合辦國際書展活動，迄今已邁入第14年，透過政府與民間資源整合，擴大活動能見度與參與度，持續提升閱讀風氣，帶動南部地區閱讀熱潮，讓高雄成為充滿書香底蘊與文化氣息的城市。佛光山常務副住持慧傳法師表示，秉持星雲大師推動「讀做一個人，讀明一點理，讀悟一些緣，讀懂一顆心」的理念。因為有這個理念，大師於2007年開始推動雲水書坊—行動圖書館到各地偏鄉學校，希望偏鄉的孩子也有機會讀好書，進而舉辦書展，廣邀書商及蔬食商一起來參與設攤，年年有進步、年年有創新。今年書展期間高雄市將有47校、122車次，共4,021名師生到佛館進行校外教學活動，學生們在互動中學習，在體驗中感悟，讓閱讀成為探索世界的起點，以求知的心去認識環境，感受書海中的歡喜和樂。