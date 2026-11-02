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◼︎台北市11月3日停水範圍

▲台北市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市11月3日停水範圍

▲新北市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市11月3日停水範圍

▲桃園市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市11月3日停水範圍

▲台中市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月3日停水範圍

▲台南市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市11月3日停水範圍

▲高雄市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣11月3日停水範圍

▲宜蘭縣11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣11月3日停水範圍

▲彰化縣11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲彰化縣11月3日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣11月3日停水範圍

▲南投縣11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月3日停水範圍

▲雲林縣11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣11月3日停水範圍

▲嘉義縣11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣11月3日停水範圍

▲屏東縣11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣11月3日停水範圍

▲花蓮縣11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣11月3日停水範圍

▲台東縣11月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月3日（週二）在以及總共14縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在高雄市還有長達8小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月3日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月3日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街３號至10號；凱旋路47號至58號；華岡路59巷1號、5-1號；東山路25巷81弄99號至106號及貼單用戶(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：11月3日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段11巷、南京東路1段1巷(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：11月3日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：明德路331巷一帶(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：11月3日09時至16時(共7小時)📍停水地區內湖區：康樂街雙號206號至248號、單號243號至297號、忠三街9巷(以上均含單雙號及各巷弄全部)。擬辦理內溝里上、下配水池清洗。(直接用水戶:停水93戶)🕦影響時間：11月3日10時至16時(共6小時)📍停水地區永和區：秀朗路二段148巷7弄、秀朗路二段176巷及得和路373巷16弄(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：11月3日11時至15時(共4小時)📍停水地區新店區：中華路83巷(直接用水戶:停水5戶)🕦影響時間：11月3日10時至16時(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：11月3日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：連城路391號至415號、中正路634號。🕦影響時間：11月3日0時至6時(共6小時)停水原因：台電工程施工停電(H14128)，無法供水。📍停水地區大溪區：三民路一段、三民路二段。復興區/三民路一段、大窩路。🕦影響時間：11月3日09時至16時(共7小時)停水原因：新裝工程停水施工改接作業。📍停水地區同榮里。 台中市崇德八路二段以東、豐樂路三段以南、崇德十路二段以西、敦和七街以北等一帶。降壓地區同榮里、后庄里、仁和里。 台中市崇德八路二段以東、崇德十九路以南、崇德十路二段以西、后庄路以北等一帶。🕦影響時間：11月3日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：11月3日08時30分至16時(共7小時半)停水原因：小區閥栓機能測試及封閉斷水試驗作業。📍停水地區下營區：新興里、後街里、下營里部分區域。中正北路以東、大和街以南、中山路一段以北範圍。🕦影響時間：11月3日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區山上區：山上里。🕦影響時間：11月3日09時至18時(共9小時)停水原因：應急延伸改善工程施工停水。📍停水地區安定區：新吉里。🕦影響時間：11月3日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區美濃區：中正路三段。🕦影響時間：11月3日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：用戶新裝工程。📍停水地區三民區：鼎金一巷(金鼎路66巷~鼎金一巷巷底)🕦影響時間：11月3日0時至08時(共8小時)停水原因：自來水管線洗管夜間排水計畫。📍停水地區礁溪鄉：白石腳路、白雲一路、白雲三路、白雲五路。頭城鎮：三和路、下埔路、中崙路、二城路、休閒三路、北宜路一段、北宜路二段、協天路、吉祥路、宜三路一段、宜三路二段、拔雅路、新忠路、新興路、環鎮東路二段、礁溪路七段、福德路、福成路、金盈路、金面路、青雲路一段、青雲路二段、頂埔路一段、頂埔路二段、頭濱路三段。🕦影響時間：11月2日23時至3日05時(共6小時)停水原因：次小區封閉測試查驗作業。📍停水地區北斗鎮：三民街、中山路一段、中山路二段、中正路、中興街、中華路、元市街、光仁街、光復路、光華街、地政路、學府路、宮前街、宮後街、復興路、文苑東路、文苑路一段、斗苑路一段、神社路、舜苑街、西德街。田尾鄉/中山路一段、中山路二段、建平路一段。🕦影響時間：11月3日08時至14時(共6小時)降壓原因：高壓設備檢驗。📍降壓地區溪湖鎮：北聖路、向上一街、向上路、大溪一街、大溪七街、大溪三街、大溪九街、大溪二街、大溪五街、大溪八街、大溪六街、大溪十街、大溪路二段、東環路、東興一街、東興九街、東興五街、東興六街、東興十二街、東興十街、東興西街、東興路、水源北街、水源街、消防街、環中街、育才街、興學北街、興學街、長青一街、長青街、青雅路。福興鄉：福工路。🕦影響時間：11月3日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程管線改接。📍停水地區名間鄉：名松路二段、松山街、松嶺街、豐柏路。🕦影響時間：11月3日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區古坑鄉：棋山。🕦影響時間：11月3日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區阿里山鄉：樂野村。共1個村里。🕦影響時間：11月3日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。🕦影響時間：11月3日09時至17時(共8小時)停水原因：大排管線移設。📍停水地區富里鄉：吳江部分地區。🕦影響時間：11月3日08時至16時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區台東市：中山路、勝利街、馬亨亨大道。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。