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趙少康讚蔣萬安辯論表現 對市政非常熟悉

酸民進黨候選人愛裝暖男 趙少康：改髮型就會變暖男？

雙北接連站台 趙少康挺李四川、林金結、陳冠安

2026台北市長選戰進入最後倒數，台北市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋10月31日完成首場電視辯論會後，藍營氣勢大振。資深媒體人趙少康昨出席蔣萬安士林區後援會成立大會，今（2）日更發文表示，辯論會過後，明顯感受到支持者的士氣與信心都升高了！他批評，民進黨歷任候選人選舉一到就愛裝暖男，反問「一個人在立法院的時候這麼兇，只改改髮型就會變暖男？」強調以他與蔣萬安的長期相處，蔣萬安才是真正的暖男。趙少康以「始終如一蔣萬安 才是真正的暖男」為題發文，表示自己昨天受邀到蔣萬安士林區後援會成立大會講話，「電視辯論會剛過，萬安的表現實在太讚了」，也明顯感受到辯論會過後，支持者的士氣與信心都升高了。趙少康指出，蔣萬安在辯論會上表情自然、充滿自信，對大大小小的台北市政非常熟悉。他表示，自己當過台北市議員，知道台北市政千頭萬緒、真的很複雜，但蔣萬安這4年專心市政、全心投入，從都更、教育、營養午餐到AI等科技發展都很重視，因此獲得很好的成績。趙少康強調，「選舉就是做得好的人繼續做，做不好的人任期到了就用選票讓他下台」，認為蔣萬安歷次施政滿意度調查都獲得市民高度肯定，未來四年當然要讓他繼續做。趙少康接著批評，「從阿扁跟我選市長開始，民進黨歷任候選人就愛裝暖男」，不管過去有多囂張跋扈、不講道理，選舉一到就裝得很溫和。他反問，「一個人在立法院的時候這麼兇，只改改髮型就會變暖男？台北市民有這麼好騙？」趙少康表示，以自己跟蔣萬安的長期相處，「他才是真正的暖男，不只溫暖，還謙虛、客氣，而且始終如一」，不用改變髮型，「蔣萬安就是蔣萬安」。他相信，台北市民不會這麼膚淺好騙，「投票結果一定會還萬安公道」。除了為蔣萬安站台，趙少康表示，昨天也到新北市議員林金結與李四川總部成立大會。他指出，林金結爭取連任，以紮實的地方服務深獲鄉親肯定；李四川曾擔任台北縣、新北市、台北市、高雄市長的副手，以及行政院秘書長，對地方、中央施政都很熟悉，認為「新北市最需要的市長，就是像李四川這樣的人，讓新北的建設可以趕上台北市」。趙少康也提到，週六回到內湖替港湖區新人陳冠安助講，陳冠安擔任政治幕僚長達10年，決定參選市議員，是「政壇一棒接一棒、新血勇於承擔最好的例子」。他回憶，自己過去每次參選，在內湖、南港都拿到很高的選票，對港湖鄉親的支持非常感動。趙少康最後呼籲，「請大家把對我的支持，轉為相挺蔣萬安、陳冠安、林金結，讓雙北共好、台灣更好。」