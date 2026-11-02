LOL《英雄聯盟》世界賽尚未結束，但近期卻傳出韓華生命（HLE）上路 Zeus 尚未與母隊達成提前續約共識，讓2027自由市場在粉絲圈提早引爆討論，有鑒於 LCK 在 2026年實施薪資帽新制，包括 T1、Gen.G 等豪門，想簽下高薪的 Zeus 都會面臨折扣名額與奢侈稅壓力，相較之下，HLE 目前仍是最有機會留人的隊伍，不排除 Zeus 可能藉此跳出市場，爭取更好的合約條件。
HLE核心陣容有望延續 Zeus續留成關鍵
若以現有陣容來看，HLE 仍是 Zeus 最具競爭力的選項之一，隊伍2026年曾拿下MSI冠軍，雖然今年世界大賽止步16強，但先後抽籤對決 TES、Gen.G、IG、G2、BLG 等都是中韓隊伍，雖然整隊世界賽狀態不穩是事實，但籤運仍佔一部分原因。
此外，目前 Zeka、Gumayusi、Delight 合約都已延續至2027年，HLE 若能成功留下Zeus，原有核心班底便有機會繼續合作，不過打野 Kanavi 同樣面臨合約到期問題，韓華仍須處理其他位置的人事安排。
T1、Gen.G上路合約都到期 LCK 薪資帽新制成轉會變數
除了續留韓華，若要分析 Zeus 的潛在下家，現階段最受矚目的肯定是老東家 T1 和傳統強權 Gen.G。T1 目前上路 Doran 合約也將於11月16日到期，理論上存在調整陣容的空間，但考量 Zeus 當年離開 T1 時曾引發合約談判爭議，雙方是否有意重新合作，仍有待觀察。Gen.G 上路 Kiin 同樣面臨合約到期問題，若雙方未能續約，Zeus 也可能成為補強人選。
不過今年轉會市場還有一項關鍵變數，就是 LCK 在2026年9月公布的「薪資帽」新制，各隊優秀選手最近3年賽事成績累積積分達到6分，隊伍薪資只計算50%；包括 LCK 冠軍2分、MSI 冠軍2分、世界大賽冠軍3分，LCK Cup、First Stand 冠軍各1分，不過，每隊最多只能有2名選手使用這項優惠，原本符合舊制條件、合約延續至2026年11月16日之後的選手，則可保留原有折扣至合約到期。
T1、Gen.G簽下 Zeus 成本太高 HLE續約機率仍最大
在薪資帽的限制下，如果 T1 想要簽回 Zeus，必須考量原有核心選手的薪資與折扣名額分配，除了 Faker 確定符合新制成績折扣資格外，Keria 甚至是 Oner，都有可能達標資格，新的薪資帽並未禁止豪門簽下高薪選手，但若簽回肯定很貴的 Zeus，會讓 T1 缺少折扣名額，就會大幅推高奢侈稅。
Gen.G 也是同樣的邏輯，甚至簽下來 Zeus 的條件更為嚴苛，隊內 Chovy、Ruler 的合約符合舊制過渡條款，能保留原本的成績折扣，但依照新規定，若隊上已有2名以上享有舊制優惠的選手，就不能再讓新簽約、符合新制資格的選手加入折扣名單，除非整隊放棄舊制保障，改採新制。因此，Gen.G即使有意簽下Zeus，也可能必須讓他以完整薪資計入薪資帽，或重新評估 Chovy、Ruler 的優惠安排，奢侈稅只會越疊越高。
只看現實層面的薪資帽問題，HLE 仍是最有機會簽回 Zeus 的隊伍，若能提出符合 Zeus 期待的合約，續留也能省去重新磨合的問題，至於 Zeus 目前選擇不接受續約，或許是想先跳出轉會市場，看看 LCK 或 LPL 其他隊伍的開價，爭取更多選擇空間。
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若以現有陣容來看，HLE 仍是 Zeus 最具競爭力的選項之一，隊伍2026年曾拿下MSI冠軍，雖然今年世界大賽止步16強，但先後抽籤對決 TES、Gen.G、IG、G2、BLG 等都是中韓隊伍，雖然整隊世界賽狀態不穩是事實，但籤運仍佔一部分原因。
此外，目前 Zeka、Gumayusi、Delight 合約都已延續至2027年，HLE 若能成功留下Zeus，原有核心班底便有機會繼續合作，不過打野 Kanavi 同樣面臨合約到期問題，韓華仍須處理其他位置的人事安排。
除了續留韓華，若要分析 Zeus 的潛在下家，現階段最受矚目的肯定是老東家 T1 和傳統強權 Gen.G。T1 目前上路 Doran 合約也將於11月16日到期，理論上存在調整陣容的空間，但考量 Zeus 當年離開 T1 時曾引發合約談判爭議，雙方是否有意重新合作，仍有待觀察。Gen.G 上路 Kiin 同樣面臨合約到期問題，若雙方未能續約，Zeus 也可能成為補強人選。
不過今年轉會市場還有一項關鍵變數，就是 LCK 在2026年9月公布的「薪資帽」新制，各隊優秀選手最近3年賽事成績累積積分達到6分，隊伍薪資只計算50%；包括 LCK 冠軍2分、MSI 冠軍2分、世界大賽冠軍3分，LCK Cup、First Stand 冠軍各1分，不過，每隊最多只能有2名選手使用這項優惠，原本符合舊制條件、合約延續至2026年11月16日之後的選手，則可保留原有折扣至合約到期。
在薪資帽的限制下，如果 T1 想要簽回 Zeus，必須考量原有核心選手的薪資與折扣名額分配，除了 Faker 確定符合新制成績折扣資格外，Keria 甚至是 Oner，都有可能達標資格，新的薪資帽並未禁止豪門簽下高薪選手，但若簽回肯定很貴的 Zeus，會讓 T1 缺少折扣名額，就會大幅推高奢侈稅。
Gen.G 也是同樣的邏輯，甚至簽下來 Zeus 的條件更為嚴苛，隊內 Chovy、Ruler 的合約符合舊制過渡條款，能保留原本的成績折扣，但依照新規定，若隊上已有2名以上享有舊制優惠的選手，就不能再讓新簽約、符合新制資格的選手加入折扣名單，除非整隊放棄舊制保障，改採新制。因此，Gen.G即使有意簽下Zeus，也可能必須讓他以完整薪資計入薪資帽，或重新評估 Chovy、Ruler 的優惠安排，奢侈稅只會越疊越高。
只看現實層面的薪資帽問題，HLE 仍是最有機會簽回 Zeus 的隊伍，若能提出符合 Zeus 期待的合約，續留也能省去重新磨合的問題，至於 Zeus 目前選擇不接受續約，或許是想先跳出轉會市場，看看 LCK 或 LPL 其他隊伍的開價，爭取更多選擇空間。