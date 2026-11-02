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張善政：政策可以辯論 不需要拿市民智慧當攻防語言

張善政：一瓶鮮奶不能代表全部市政 卻值得認真做好

台北市長選戰進入最後倒數，民進黨立委蔡其昌替黨內參選人沈伯洋助講時，批評現任市長蔣萬安的「生生喝鮮乳」政策，質疑「你覺得台北市民是弱智嗎？」引發爭議。蔡其昌事後澄清，批評的是市長施政，而非台北市民，蔣萬安今（2）日則要求他公開道歉。對此，同樣推動「生生喝鮮乳」政策的桃園市長張善政也抨擊，「政策可以辯論，但不需要把市民的智慧拿來當攻防的語言」，強調「一瓶鮮奶不能代表全部市政，卻值得政府認真做好」。蔡其昌昨晚出席沈伯洋「台北大洋流」大安、文山車掃終點的大安森林公園活動，並於致詞時表示，鮮奶政策本身沒有不好，但如果首都市長的政見、政績只有鮮奶，「你覺得台北市民是弱智嗎？」相關言論引發藍營圍攻。面對批評，蔡其昌深夜發布致詞影片澄清，「我質疑的是市長的施政，而不是台北市民」，認為首都市長應有更多城市治理的願景與成果，並質疑藍營藉此斷章取義、抹黑。蔣萬安今受訪時則表示，台北市政績不只有鮮奶政策，政策看似簡單，實際執行卻必須克服系統上架、品項及價格等困難，並透過公私協力才能達成。他批評蔡其昌的言論「不厚道、不善良」，認為不管市民是否支持鮮乳政策，都不應受到這樣的言語對待，要求蔡其昌向所有台北市民道歉。而針對這起事件，張善政也以「選舉可以競爭，但照顧孩子的努力必須尊重」為題發文，並寫道「我認為，政策可以辯論，但不需要把市民的智慧拿來當攻防的語言。」張善政指出，「桃園也推動生生喝鮮乳。身為市長，我很清楚，從政策宣布，到孩子能方便領取，背後有多少工作要完成，也有許多公務同仁、老師們與合作業者的努力。」他提到，「學生證能不能直接兌領？還沒上幼兒園的孩子如何申請？乳糖不耐的孩子有沒有替代選擇？家長到了門市，能不能順利換到？」每個問題，都需要同仁與業者逐項協調，把系統、品項與領取流程做好。孩子在櫃檯靠卡就能領取，是因為有人把背後複雜的事情處理好了。張善政認為，「政策當然還有需要改善的地方」，桃園議會不同黨派都有議員肯定照顧孩子的方向，也提出加強宣導、兌領提醒與改善供貨的建議。他也強調，照顧孩子是不分藍綠的共識，大家可以一起努力，把好事做得更周全。「一瓶鮮奶不能代表全部市政，卻值得政府認真做好。」