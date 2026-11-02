台北市長選戰倒數1個月，候選人蔣萬安、沈伯洋選情也備受關注，不少藝人也紛紛表態。今（2）日資深女星周遊出席「WANN STAGE 全球菁英選美大賽」造勢活動，表示自己會去投票，表示：「我當然要去投票啊！」直言自己向來選賢與能，不管男女、黨派，只要有能力、肯為大家做事就會支持。
蔣萬安、沈伯洋挺誰？周遊表態：我當然要投票
台北市長選戰競爭十分激烈，上週六蔣萬安、沈伯洋也出席辯論會，相關話題在網路上掀起討論。周遊被問到11/28是否會去投票？她堅定表示：「我當然要去投票啊！」直言選賢與能很重要，自己不管男女、黨派，只要有能力、肯為大家做事就會支持。至於如何看蔣萬安、沈伯洋的選戰？周遊則笑答：「還不錯！」看似心中已有答案卻不願透露究竟支持誰，而一旁的老公李朝永則直呼：「很熱鬧。」
周遊挺全球菁英選美 自曝曾參選「遭淘汰」
周遊出席「WANN STAGE 全球菁英選美大賽」造勢活動，比賽將於12月28日在台北漢來大飯店盛大舉行，周遊提到自己剛出道時也曾參與選美，只不過最後被淘汰，但她認為人要活到老、學到老，「像現在社會那麼亂，選舉、詐騙頻傳很多事情， 我們辦選美，用另外的話題，能夠讓社會安心。」
WANN STAGE 整合「全球小姐 Miss Global Taiwan」、「全球夫人 Mrs Global Taiwan」及「鑽石先生 Mr Diamond Taiwan」三大組別，期盼透過不同人生階段與多元背景的參賽者，呈現兼具自信、風格與個人故事的選美樣貌，主辦單位也透露力邀吳宗憲參加「鑽石先生」組別，希望能為比賽增添更多話題。
目前賽事報名踴躍，吸引啦啦隊練習生、空服員、陪伴系創作型歌手，及演藝相關科系學生等不同領域人士參與，其中比賽總獎金價值突破百萬，除了有豐厚獎金還有等值的獎品，希望大家踴躍報名參加，報名至11月30日截止。
【賽事資訊】
賽事名稱：第一屆 WANN STAGE 全球菁英選美大賽
比賽日期：2026年12月28日
比賽地點：台北漢來大飯店
報名截止：2026年11月30日
賽事組別：Miss Global Taiwan全球小姐、Mrs Global Taiwan全球夫人、Mr Diamond Taiwan鑽石先生
賽事網站：WANN STAGE 全球菁英選美大賽官網
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台北市長選戰競爭十分激烈，上週六蔣萬安、沈伯洋也出席辯論會，相關話題在網路上掀起討論。周遊被問到11/28是否會去投票？她堅定表示：「我當然要去投票啊！」直言選賢與能很重要，自己不管男女、黨派，只要有能力、肯為大家做事就會支持。至於如何看蔣萬安、沈伯洋的選戰？周遊則笑答：「還不錯！」看似心中已有答案卻不願透露究竟支持誰，而一旁的老公李朝永則直呼：「很熱鬧。」
周遊出席「WANN STAGE 全球菁英選美大賽」造勢活動，比賽將於12月28日在台北漢來大飯店盛大舉行，周遊提到自己剛出道時也曾參與選美，只不過最後被淘汰，但她認為人要活到老、學到老，「像現在社會那麼亂，選舉、詐騙頻傳很多事情， 我們辦選美，用另外的話題，能夠讓社會安心。」
WANN STAGE 整合「全球小姐 Miss Global Taiwan」、「全球夫人 Mrs Global Taiwan」及「鑽石先生 Mr Diamond Taiwan」三大組別，期盼透過不同人生階段與多元背景的參賽者，呈現兼具自信、風格與個人故事的選美樣貌，主辦單位也透露力邀吳宗憲參加「鑽石先生」組別，希望能為比賽增添更多話題。
目前賽事報名踴躍，吸引啦啦隊練習生、空服員、陪伴系創作型歌手，及演藝相關科系學生等不同領域人士參與，其中比賽總獎金價值突破百萬，除了有豐厚獎金還有等值的獎品，希望大家踴躍報名參加，報名至11月30日截止。
【賽事資訊】
賽事名稱：第一屆 WANN STAGE 全球菁英選美大賽
比賽日期：2026年12月28日
比賽地點：台北漢來大飯店
報名截止：2026年11月30日
賽事組別：Miss Global Taiwan全球小姐、Mrs Global Taiwan全球夫人、Mr Diamond Taiwan鑽石先生
賽事網站：WANN STAGE 全球菁英選美大賽官網