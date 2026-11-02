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家屬10月31日報案 桃園警方聯繫外交部協尋

失聯多日後警方今證實人身平安

桃園市中壢區一名許姓髮型設計師「小V」，10月13日獨自前往日本旅遊，原訂停留1個月，期間經常在社群平台分享旅遊動態，也持續與親友聯繫，未料26日突然音訊全無，讓家人、同事焦急不已，連日來透過社群平台發文協尋，並向警方及外交部尋求協助。所幸桃園市政府警察局今（2）日發布最新消息，表示已接獲家屬來電，確認許姓男子目前人身平安，請社會大眾放心。回顧事件經過，許男10月13日赴日本展開獨旅，原本每天都會透過Instagram更新動態，也會使用LINE與同事聊天，卻在26日下午最後一次回覆訊息後失去聯繫。由於許男旅遊範圍太廣，親友無法確認他最後停留的地點，只好在Threads發布協尋文章，並附上照片及相關資訊，盼知情民眾提供線索。針對這起案件，桃園市政府警察局指出，消息傳出後，市長張善政也請警方掌握案情，主動關心家屬並提供協助。桃園分局昨中午聯繫許男工作地點的髮廊負責人，了解相關情形及建立聯繫管道，同時函請外交部透過相關管道積極協尋。警方說明，本案已由家屬於10月31日晚間，向台中市政府警察局霧峰分局轄下派出所報案。我國駐大阪辦事處今日稍早也表示，已接獲外交部緊急聯絡中心轉來的家屬報案資訊，並洽日方相關單位了解情形，必要時將提供協助。如今桃園市政府警察局發布聲明表示，「今（2）日中午，本局已接獲家屬來電告知，確認許姓男子目前人身平安，請社會大眾放心。」警方也感謝這段期間所有網友、媒體及相關機關的關心與協助，表示「大家的熱心轉傳及即時提供資訊，都是促成本案順利釐清的重要力量」，再次感謝各界關心，也請民眾安心。