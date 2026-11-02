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全球人工智慧（AI）投資熱潮持續發酵，也為韓國出口帶來驚人成長，韓國政府11月1日公布的數據顯示，韓國10月出口總額達1152.8億美元，較去年同期暴增93.7%，創下1974年1月以來最大年增幅。其中，半導體出口更是成長主力，單月出口額達564.4億美元，年增高達259.4%，反映全球AI資料中心擴建需求，持續推升記憶體晶片市場。根據韓國產業通商資源部公布的數據，韓國10月半導體出口額達564.4億美元，幾乎占當月出口總額的一半。除了半導體，電腦相關產品出口也大幅成長，單月出口額達58.5億美元，年增496.6%，顯示AI伺服器需求已成為帶動韓國出口的重要動力。這波成長與全球科技大廠積極擴建AI資料中心有關。隨著AI模型訓練及運算需求快速增加，伺服器不僅需要大量高效能處理器，也必須搭配能夠高速傳輸、儲存資料的記憶體。其中，高頻寬記憶體（HBM）更是AI晶片的重要配套，需求持續升溫，讓韓國記憶體大廠三星電子、SK海力士，成為這波AI熱潮的重要受惠者。韓國是全球主要記憶體晶片供應國，三星電子與SK海力士，在DRAM、高階記憶體市場，均占有重要地位。隨著AI伺服器需求增加，不僅帶動高階記憶體出貨，也推升相關產品價格，進一步反映在韓國出口數據上。不只10月表現亮眼，韓國今年1月至10月出口累計已達9300億美元。韓國政府預估，按照目前成長速度，全年出口額有望在11月提前突破1兆美元，顯示半導體產業已成為支撐韓國出口的重要引擎。不過，韓國10月出口大幅成長，也受到今年工作日比去年同期多等因素影響，因此不能將所有增幅都歸功於AI需求。此外，市場也開始關注全球科技企業持續擴大AI投資後，相關支出能否轉化為足夠的營收及獲利。另一方面，亞洲製造業景氣雖然仍受到AI與半導體需求支撐，但10月台灣、日本及韓國的製造業成長動能，均出現放緩跡象。這也意味著，儘管AI帶動的晶片需求仍然強勁，全球製造業接下來能否延續這波成長，仍有待觀察。對於同樣身處全球半導體供應鏈核心的台灣而言，韓國出口創紀錄，顯示AI產業商機不只集中在晶圓代工，記憶體、伺服器零件等等，也是這波科技投資熱潮的重要受惠領域。原文連結：