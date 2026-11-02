除成為史上第一位「45+15+5+5+8顆三分」巨星之外，本季前6戰平均攻下37.7分，不僅穩居得分王，更是自1986-87球季喬丹（Michael Jordan）以來，前6戰最高得分的球員。

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聯盟史上首見！唐西奇成NBA歷史第一人

唐西奇上半場就打破紀錄 前6場得分追上喬丹

根據《ESPN》數據統計，唐西奇成為有紀錄時代以來，史上第一位上半場能貢獻5記三分球、至少20分、5籃板與5抄截的全能球星。

洛杉磯湖人今（2）日於主場131：125擊退多倫多暴龍，當家巨星唐西奇（Luka Doncic）全場出戰35分鐘，攻下45分、15籃板、6助攻、5抄截與8顆外線，一舉改寫聯盟與個人多項歷史紀錄，唐西奇本場比賽填滿數據欄的極致表現，直接將自己的名字刻入NBA長達70多年歷史紀錄冊，他成為NBA歷史上首位能在單場比賽中同時達成「至少45分、15籃板、5助攻、5抄截與5顆以上三分球」的球員，且是用極高的52.2%命中率達成，展現出攻防兩端極致的威脅力。此前，唐西奇對陣暴龍生涯單場最高得分為41分，此役將個人對戰紀錄推升至45分，單場抓下15籃板，寫下個人2026-27賽季的單場籃板新高紀錄，同時13罰全進、單場正負值高達+27，都為全場最高。唐西奇本場開局展現強烈進攻意圖與極佳手感，光是在上半場，他就狂飆6顆三分球、獨得24分、8籃板與5抄截，帶領湖人在半場結束時建立雙位數領先優勢，本場結束後，唐西奇本季前6場場均得分高達37.7分，包含3場超過40分、1場超過50分演出，總得分226分，是史上第5名，更是1986-87球季喬丹以來最高紀錄。