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蔣萬安喊「讓寶林跑不了」 執行成果沒下文

台北市長辯論會甫落幕，蔣萬安在選舉辯論會上的多項發言遭質疑說謊，從食安、兒虐到施政成果接連遭到打臉。民進黨發言人吳崢今（2）日表示，蔣萬安在辯論中大談政績，高喊「讓寶林跑不了，讓受害家屬都能獲得賠償」，如今卻遭受害者親友反駁，寶林業者根本沒有支付賠償，蔣萬安連業者賠償多少都不敢提，卻在辯論台上說得天花亂墜，「究竟還要欺騙台北市民多久？」吳崢指出，連國民黨議員柳采葳都曾揭露，寶林業者遭裁罰350萬元，卻遲遲未繳納罰鍰。如今北市府雖表示已移送強制執行，卻始終沒有交代究竟追回多少款項。質疑蔣萬安口口聲聲說「讓寶林跑不了」，但業者該負的責任究竟落實多少？市府連罰鍰執行成果都交代不清，蔣萬安憑什麼拿受害者的傷痛替自己歌功頌德？吳崢表示，蔣萬安辯論謊言不只一樁，聲稱親自督導重大食安事件，擔任召集人的食安會議15次卻缺席11次；宣稱親自與兒虐案家長溝通，卻遭家長反駁是家長到議會攔人才得以見到市長；將台北獲得李光耀世界城市獎「特別獎」，誇大成獲得最高榮譽；宣稱台南跟進台北推動生生喝鮮奶、免費營養午餐，卻遭台南市長黃偉哲反駁，台南早在2020年就已推動學童乳品政策，台北直到2025年才上路，且早有多個縣市實施免費營養午餐。蔣萬安辯論台上謊話連篇、誇大政績，施政紀錄卻禁不起檢驗，辯論才結束就被看破手腳。吳崢強調，沈伯洋在辯論中提出都更、兒少保護及市政治理等具體政策，蔣萬安卻花費大量篇幅在攻擊沈伯洋，面對施政缺失仍不願正面回答。呼籲蔣萬安停止自吹自擂，針對辯論中的爭議說法逐項說明，該道歉就道歉。台北市民需要的是能解決問題、勇於承擔責任的市長，蔣萬安若只會說謊卸責，就讓沈伯洋帶領台北向前走。