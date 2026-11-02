毛胚屋時期即展開精準規劃的住宅作品「弧光交響 Harmonic Contours」，憑藉新美式風格與復古情懷的完美融合，獲「日本 IDPA DESIGN AWARD 國際先鋒設計獎」的肯定。歐德傢俱設計師魏韻儀面對居宅橫樑交錯與客餐廚動線重疊的挑戰，以一座懸浮雙面大理石矮牆作為全區軸心，正面塑造客廳的大氣主景，背面則整合玄關收納櫃體，劃分場域之餘，仍保有視覺的流暢穿透；天花板特別運用大面積圓弧導角向上拉升視線，一舉柔化結構原本帶來的壓迫感。
這棟住宅的核心亮點在於完整保留天井構造，讓灑落的日光穿透一至三樓的梯間，隨著時間演繹出迷人的光影變化。全案以極致灰與珍珠白鋪陳純淨底蘊，一樓公領域以明亮的新美式風格為主軸，並點綴女屋主鍾愛的深邃藍。這抹藍色一路延伸至三樓梯間，搭配書房溫潤的圓弧門洞與鋁框拉門，成為男女主人最心儀的角落；在天井自然光的照射下，該區域更順勢轉化為男主人珍藏畫作的極佳展示舞台。
客廳沙發背牆選用莫蘭迪深藍線板輔以暖色壁燈，圍塑出具包覆感的輕奢氛圍；電視牆底部則以圓球結構支撐結合內凹層板，賦予重型石材如雕塑般的輕盈意象。整體材質跨越木質扶手、廚房黑鏡櫃體到客廳石材與織物，人工照明更規劃了環形水晶吊燈與間接光帶，結合落地窗紗引進的晨昏光景，使材質在不同時段呈現豐富肌理。捨棄過度繁複的裝飾，回歸比例與光影的和諧，打造出兼具社交氣派與居家溫度的耐看美宅。
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