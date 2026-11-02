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▲四維國小校長黃翠琴(右2)表示，突遭變故的「邊緣戶」家庭，面臨補助銜接的空窗期；教育專案基金讓學校在孩子生活失序的當下便能迅速接應

為防範學童因家中驟生變故而面臨求學中斷的危機，台中市議員賴順仁再度發揮橋樑功能，連續第二年促成「社團法人臺灣翔愛公益慈善協會」，今(2)日舉行「善念續航－因愛飛翔」北屯校園教育基金送暖啟航活動，將挹注新台幣 200 萬元教育專案基金。捐贈給北屯區共 27 所國中小學，讓針對突發性家庭危機的「校園即時救援網絡」，確保弱勢學子能在安定的環境中成長與求學。賴順仁表示，服務處經常接獲原本生計平穩的家庭，因主要照顧者遭遇突發意外、重病倒下或無預警非自願離職，導致孩子連最基本的學雜費與生活費都成問題。深知「教育是弱勢學童翻轉命運的根本力量」，他不忍看見學子在最無助的時刻中斷求學路，因此主動奔走聯繫民間公益組織，力促這筆善款精準流向校園前線，在第一時間替孩子築起心理與經濟的安全網。社團法人臺灣翔愛公益慈善協會執行長王璟琦指出，長期聚焦於高風險兒少關懷與家庭功能重建，旨在防範學童因原生家庭失能而被迫離家。組織本著「讓家有能，因愛飛翔」的願景，結合大眾愛心協助邊緣家庭度過困境；此次透過民代串聯，更能使善款精確投放至迫切需要的地方。王璟琦說，這筆總額200萬元的救助款項具備高度的彈性運用空間，涵蓋面向包括就學基本支出，書籍代辦費、教材雜費與日常學習必需品。突發性生活急難救助金、重大醫療與後續復健費用。公私跨界緊密協同，落實校園無差別照護台中市教育局副局長郭明洲高度肯定賴順仁議員長年對教育福利的投入與媒合成果，並讚賞翔愛協會兼顧北屯區各級學校規模的周全考量，展現公平與細膩的照顧。市府承諾教育局與各校將嚴格審核經費流向，讓每一筆由地方與民間攜手促成的善款發揮最大效益，同時期勉受助學生未來也能傳承善意，讓正向力量在校園永續延續。郭明洲同時代表市府感謝「臺灣翔愛公益慈善協會」的慷慨解囊。他特別提到，此次捐助計畫極具巧思，秉持「雨露均霑」精神，將北屯區不同規模的學校均納入保障範圍，展現了細膩的關懷。